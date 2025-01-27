الخطيب يحضر مران الأهلي ويجتمع مع محمد رمضان

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي التواجد في ملعب التتش بالجزيرة اليوم لتدعيم اللاعبين قبل مواجهة مودرن سبورت الأحد القادم.

كما عقد الخطيب جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي هامش مران الفريق اليوم.

وأكدت مصادر داخل الأهلي أن هناك جلسة تجمع وكيل أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري مع إدارة ناديه اليوم من أجل الاتفاق على فسخ التعاقد والتنازل عن مستحقات اللاعب المغربي من أجل الانتقال إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر، حيث بات من المنتظر أن تشهد الساعات القادمة حسم الأمر بشكل رسمي، حيث أنهى الأهلي اتفاقه مع اللاعب على كافة الأمور التعاقدية.

وتواجد اليوم أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد المنضم حديثا من صفوف بتروجت في المران استعدادا لبدء رحلته الجديدة مع القلعة الحمراء بعد الانتقال إلى صفوفه لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب من جديد تحديد مصيره سواء بالاستمرار في صفوف الفريق والقيد في الميركاتو الشتوي الحالي أو فك الارتباط.

وينتظر معلول حسم مصيره مع الأهلي في ظل تحفظ من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن قيد اللاعب بعد عودته من الإصابة في وتر أكيلس.

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق مودرن سبورت استعدادا لمواجهة الفريقين الأحد القادم كما يسعي كولر لتصحيح أخطاء مباراة بيراميدز امس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ٢-٢.

ويخضع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للفحص الطبي من أجل تحديد حجم إصابته في العضلة الخلفية التي تعرض لها أمس في مباراة بيراميدز وغادر على إثرها المباراة في شوطها الثاني.

ويواصل النادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الأحد القادم وذلك دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد التعادل امس أمام بيراميدز.

الأهلي ضد مودرن سبورت ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، امس على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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