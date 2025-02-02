الأحد 02 فبراير 2025
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اقتصاد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

سعر السمك
سعر السمك

سعر السمك اليوم، سجل سعر السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، في سوق العبور للجملة.

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، في السطور التالية: 

<strong>سعر السمك</strong>
سعر السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 72 إلى 74 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

  • تراوحت  أسعار البلطي متوسط الحجم من 69 إلى 71جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر السمك</strong>
سعر السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 160 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 135 جنيها للكيلو، بارتفاع 5  جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر السمك</strong>
سعر السمك
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 75 إلى 135 جنيها للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 320 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 320 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
<strong>سعر السمك</strong>
سعر السمك

أسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 270 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
<strong>سعر السمك</strong>
سعر السمك
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم.
<strong>سعر السمك</strong>
سعر السمك

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر السمك</strong>
سعر السمك
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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