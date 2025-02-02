الأحد 02 فبراير 2025
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الكهرباء تكشف خصائص العدادات مسبقة الدفع

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

 أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن خصائص العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية والميكنة التي تعمل بها.

 

خطة عمل عدادات الكهرباء الذكية مسبقة الدفع 

 وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن العدادات الذكية تعمل على قياس وتسجيل الكهرباء بدقة منقطعة النظير، داخل جميع أنواع المنشآت والمبانى المختلفة، كما تعرض المعلومات من خلال شاشة كريستال واسعة المدى، يسمح بالوصول إليها عن بعد عبر منافذ الاتصالات، والتي بدورها تصل بسهولة ويسر إلى نظام يدعى سكادا.

 

وأكدت الشركة أن العدادات الذكية تعمل وفقا لشبكة الاتصالات التى تقوم بتزويد شركات توزيع الكهرباء بقراءات دورية، فى إطار زمني محدد مرتين في اليوم أو حسب الطلب، كما يوجد لدى العدادات الذكية خاصية قياس الطاقة الكهربائية في اتجاهين، لتيسير الأمر على من يمتلك أنظمة طاقة متجددة، مثل ألواح الطاقة الشمسية؛ للحصول على رصيد كافي من الطاقة الكهربائية، وذلك لدعم وتغذية الشبكة الخاصة بالنظام.

 

خطوات قيام العدادات مسبقة الدفع بقياس التيار الكهربائي

 وأشارت الشركة إلى أن العدادات الذكية تحفظ القياسات المختلفة على ذاكرة مدمجة مع العداد، ثم يرسلها إلى شركة الكهرباء مرة واحدة يوميا على الأقل وذلك لمراقبة نمط الاستهلاك، كما تستقبل وترسل هذه العدادات المعلومات من وإلى المركز الرئيسي؛ لسهولة رصد أي نوع من أنواع الخلل لدى المستهلك، وتمكن شركات الكهرباء أيضًا من قطع الكهرباء عن المستخدم في حالة وجود أية مخالفة فضلا عن اكتشاف الممارسات الغير قانونية مثل التلاعب بالعدادات والتعدي على الشبكة، كما يسهل الحصول على تقارير فنية من المحولات.

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