السبت 01 فبراير 2025
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الكهرباء تحدد 10 أضرار بسبب سرقة التيار

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء
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عدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أضرار انتشار ظاهرة زيارة الفقد الفني على الشبكة الموحدة للكهرباء بسبب سرقة التيار الكهرباء.

أضرار انتشار ظاهرة الفقد علي الشبكة الموحدة للكهرباء

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن انتشار ظاهرة سرقة التيار الكهربائي تتسبب في عدة أضرار  كالتالي:

  • زيادة نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء نتيجة استخدام الطاقة الكهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها
  • تعرض الشبكة القومية لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال إضافية عليها بسبب السرقات وتكون غير معروفة لدى شركات التوزيع
  • تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بشكل سنوي
  • عدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائى
  • التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين
  • انقطاع مستمر للتيار الكهربائي
  • تذبذب فى الجهد الكهربائي
  • حدوث ماس كهربائى
  • تلف فى الاجهزة الكهربائية
  • التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع لضمان عدم قيام العدادات بفصل الكهرباء أو مواجهة خطورة التعرض لواقعة سرقة التيار الكهربائي.

نصائح للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع 

وتضمنت النصائح التي وجهها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

- عدم التلاعب نهائيًا فى غطاء العداد حتى لا يفصل العداد.
- التأكد من وجود رصيد كافى حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.
- يفضل الشحن في اول اسبوع من الشهر خاصة أن العدادات تكون على الشريحة الأولى من الاستهلاك.
- أخر اسبوع فى الشهر يفضل توفير الطاقة على قدر المستطاع خاصة أن العميل يكون على أعلى شريحة من الاستهلاك.

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