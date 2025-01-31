غدا قطع الكهرباء عن بعض مناطق قنا

أعلن قطاع الكهرباء بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن قطع الكهرباء بقرية الغربى بهجورة غدا السبت 1-2-2025.



وأضاف البيان المعلن عبر مواقع التواصل الأجتماعي “فيس بوك” أن القطع لاجراء اعمال الصيانة بقطاع الكهرباء.

واشار الى انه سوف يتم فصل التيار الكهربي عن بعض المغذيات وهي: الاصلاح الزراعى، والقمانة التابعين لقرية الغربى بهجورة،وذلك من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا.

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