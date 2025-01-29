الكهرباء تكشف أسباب خصم 20 جنيهًا من الرصيد بالعدادات أثناء الشحن

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسباب خصم رصيد من العدادات مسبقة الدفع مع بداية كل شهر ميلادي، وذلك أثناء شحن كارت العدادات.

خصم رصيد من العدادات أثناء الشحن

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتم خصم 25 جنيها من الرصيد بالعدادات أثناء شحن العدادات منهم 20 جنيها كرسوم نظافة، حيث تتولى شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة 2020، والذي ينص على أن شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية تتولي تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم فى صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة 2020.

أسباب ارتفاع نسبة الخصم من كارت العدادات مسبقة الدفع

وأضافت المصادر أنه يتم خصم 5 جينهات من الرصيد أثناء الشحن كرسوم إدارية، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يجري خصم 20 جنيها أخرى بسبب وجود تراكم عدد سداد فواتير النظافة لشهور سابقة.

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