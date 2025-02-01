السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة في جنين

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال في عرابة جنوبي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفجروا عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية.

وفي وقت سابق قالت سرايا القدس: إن مقاوميها أوقعوا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ، وذلك بعد استدراج القوة إليه، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

 

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

في غضون ذلك، تداولت منصات رقمية مقاطع فيديو تظهر طائرة مروحية لقوات الاحتلال تنقل جنودا لجيش الاحتلال مصابين بعد كمين للمقاومة في مخيم جنين.

وفي المقابل أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلجرام"، أن قوات الاحتلال نفذت عدة عمليات في الساعات الأخيرة في قطاع غزة، بذريعة التصدي لتهديدات شكلها ما أسماهم “مشتبه بهم”.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات في غزة

وزعم أدرعي أن “طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت على مركبة تحركت من وسط قطاع غزة نحو شماله، مشيرا إلى أن المركبة كانت تتحرك في منطقة غير مسموح بانتقال السيارات فيها وخرقت المسار المتفق عليه، ورغم ذلك، استمرت السيارة في التحرك نحو الشمال”.

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جيش الاحتلال سرايا القدس الضفة الغربية مخيم جنين

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