السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

أستاذ علوم سياسية يكشف سبب تغيير نتنياهو الوفد المفاوض باتفاق غزة

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تضج منذ قليل بخبر أن نتنياهو يسعى إلى تغيير الوفد المفاوض الإسرائيلي لمباحثات وقف إطلاق النار للمرحلة الثانية  بغزة، وهو يريد أن يقصي رئيس الموساد عن رئاسة هذه لجنة المفاوضات ويريد أن يحل مكانه الوزير ديرمر المقرب له.

تلاعب نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وأضاف دياب، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من النقاشات في الداخل ووسائل الإعلام الإسرائيلية وسيكون لافتًا بالساعات القريبة لمعرفة ما هية هذا التطور وهذا ما يشير، إلى أن أهالي الأسرى تحدثوا اليوم بمظاهرتهم باللغة الإنجليزية في تل أبيب متوجهين إلى ترامب أن لا يُعطوا أي فرصة لنتنياهو للتلاعب بعدم الذهاب للمرحلة الثانية من المفاوضات وأنه على ترمب أن يكون منتبها أن لا يتلاعب نتنياهو معه كما تلاعب مع بايدن.

الخارطة السياسية الإسرائيلية

وأوضح، أن هذا يهز كل الخارطة السياسية في إسرائيل حتى أن هناك ردود فعل كبيرة متعلقة بهذا الموضوع والتخوف والقلق من أن نتنياهو يريد أن يتلاعب بشكل أو بآخر في المرحلة الثانية في المباحثات تحضيرًا لزيارته إلى الولايات المتحدة.

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نتنياهو رئيس الموساد الموساد الاسري تل أبيب إسرائيل غزة ترامب

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