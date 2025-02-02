الأحد 02 فبراير 2025
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عقارات

صندوق تمويل المساكن يعلن بدء حجز 42 وحدة إدارية كاملة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم  بدء حجز ٤٢ وحدة إدارية كاملة التشطيب بأنشطة متنوعة بمساحة 100 م2 للوحدة، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم  للحجز بمقر الصندوق بحي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، للموقف التنفيذي للوحدات السكنية والإدارية بمشروع درة الوادى، الذي ينفذه صندوق تمويل المساكن بحي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والمقام على مساحة ٥٠ فدانا بهدف توفير حى سكنى متكامل الخدمات.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان – رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه تم طرح الوحدات الإدارية للبيع بأسبقية الحجز، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الصندوق بحي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة، محافظة الوادى الجديد - أو من مقر الصندوق بمدينة نصر: وفقًا للشروط التالية: يتم سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 2%مصاريف إدارية، وخلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ ٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وبعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ ٢٠% يتم سداد نسبة ١٠% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد، وبعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد يتم سداد٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام بجانب 5% وديعة صيانة قبل الاستلام، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط.


وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة،  وفقًا للتالي:- في حالة رغبة العميل السداد خلال عام يتم السداد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام،  وفي حالة رغبة العميل السداد خلال مدة 3 سنوات أو ٥ سنوات يتم السداد علي أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بخلاف نسبة 2%، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة.

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