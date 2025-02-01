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بدء تسليم قطع أراضي توفيق الأوضاع بالرابية في الشروق غدًا

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز  مدينة الشروق سيبدأ في تسليم قطع أراضى توفيق الأوضاع بعدد من المجاورات بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق،  وذلك اعتبارًا من غد الأحد الموافق 2 /2 /2025،  وحتى يوم الأربعاء الموافق 26 /2 /2025، وفي مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.


وأوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه سيتم تسليم  قطع الأراضي بمنطقة الرابية بالمجاورة  الأولى القطعة ١٨ بلوك 3، والقطعة 8 بلوك 6، والقطع 8-17-30 بلوك 8، والقطعتين 1-9 بلوك 9، والقطعتين ١و٩ بلوك 10، والقطع 2-3-7-8-9 بلوك ١٦،  والقطعة ١٤ بلوك 17، والقطعتين 8-17 بلوك 18، والقطع1-6-10 بلوك 19، يوم الأحد 2/2/2025، وبالمجاورة الثانية القطع 2-5-6-7-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 بلوك 1، يوم الإثنين 3/2/2025،  والقطعتين 10-11 بلوك 2، والقطع 1-2-5-6 بلوك 3، والقطع4-9-10-11-12-13-14-22 بلوك 4، والقطع 5-8-9-10-12 بلوك 5، يوم الثلاثاء  4/2/2025.


وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمجاروة الثانية   ارقام5-6-7-9-8-11-15-16 بلوك 6، والقطع 1-15-16 بلوك7، والقطع 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20، بلوك8، يوم الأربعاء 5/2/2025، والقطع أرقام 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20، بلوك٩، يوم الخميس 6/2/2025، والقطع1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-19 بلوك١٠، يوم الأحد 9/2/2025، والقطع  -4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 بلوك 11، والقطع من 1: 19 بلوك ١٢، يوم الإثنين 10/2/2025، والقطع 1-3-4-6-7-8 بلوك 13، والقطع 2-3-4 بلوك 14، والقطعتين 14-15 بلوك15، والقطع1-3-4-5-6-7-8-9-11-12 بلوك 16، يوم الثلاثاء  11/2/2025، والقطع 2-3-4-5 -6-7-8-10-12-13 بلوك 17، والقطع1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16 بلوك 18، يوم الأربعاء 12/2/2025،والقطع2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18 بلوك 19، يوم الخميس 13/2/2025.


وقال: سيتم تسليم القطع بالمجاورة التاسعة 1-3-6 بلوك 1، والقطع 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 بلوك 2، والقطع 2-3-4-5 بلوك 3، والقطعة 1 بلوك 4، والقطع 2-3-5-4 بلوك 5، والقطع 2-4-5-6-7 بلوك 6، والقطع 2-3-4-5-6 بلوك 7، يوم الأحد  16/2/2025.


وأشار رئيس جهاز الشروق، إلى أنه سيتم تسليم القطع 1-2-3-6-7 بلوك 8، والقطع 1-3-4-5-6 بلوك 9، والقطع 1-2-3-4-5-6-8 بلوك 10، 3-4-5-6 بلوك 11، والقطع 1-2-4-5-7-8-9-10-11 بلوك 12، المجاروة التاسعة، يوم الإثنين 17/2/2025، والقطع 4-5-6-7-8-9-10 بلوك 13، والقطع 1-2-4-5-7-8-9 بلوك 14، والقطع 1-2-3-4 بلوك 15، والقطع 1-2-3 بلوك 16، والقطع 3 بلوك 17، والقطع 1-2-3-4 بلوك 18، والقطع 3-4-5 بلوك 19، بالمجاورة التاسعة، يوم الثلاثاء 18/2/2025.


وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه سيتم تسليم القطع أرقام 1-2-3-4-5-6-7-9-10،  بلوك 9، يوم الأربعاء 19/2/2025، والقطع 1-2-4-10-12-19 بلوك 1 المجاورة الثامنة،والقطع1-2-3-4-5-6-7-16-17-18-20-21-22-23-24-25-33-34-35-36، المجاروة الثامنة بلوك 2، يوم الخميس 20/2/2025،والقطع5-6-7-8-9-10-12-14-18 بلوك3، والقطع 1-2-3-4-8-10-11-12-19-20-21 بلوك 4، والقطع 3-4-5-6-7-8-10-11-13-15 بلوك 5، المجاورة الثامنة يوم الأحد 23/2/2025،والقطع1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 بلوك 6، والقطعتين 8-9 بلوك 7، والقطع 3-4-5-6-7-8-10-13-14-15-16-17 بلوك 8، المجاروة الثامنة، يوم الإثنين 24/2/2025، والقطع 1-5-7 بلوك 10، والقطعتين 4-5 بلوك 11، والقطع1-21-3-4-5-8-10-13-14-15-16-17 بلوك 8، والقطع 1-14 بلوك 28، والقطعة 10 بلوك 29، المجاروة الثامنة يوم الثلاثاء 25/2/2025، والقطع أرقام 1-2-3-9-12-13-14 بلوك 31، والقطع 1-2-3-4-5-4-7-8-9-10-11 بلوك 32، والقطعة 5 بلوك 34، والقطع 5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20 بلوك 38، يوم الأربعاء26/2/2025.

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