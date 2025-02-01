خبراء يكشفون الملفات والقضايا الساخنة بالسوق العقاري خلال 2025

كشف عدد من الخبراء العقاريين عن ملامح وخريطة السوق العقاري خلال العام الجديد 2025، وأهم الملفات التى يجب أن تستحوذ على اهتمامات السوق والعمل عليها سواء من الحكومة أو المطورين العقاريين وكل الأطراف التى لها صلة بالسوق العقاري.

أكد م. فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير العقاري بالجمعية، على أن السوق العقاري المصري يسير بخطى ثابتة وحقق نجاحات كبيرة خلال العام المنتهي 2024، بدليل حجم مبيعات السوق والتى سجلت ارتفاع بنسبة 50% مقارنة بمعدلات 2023

واشار إلى أن طفرة المبيعات بالسوق تمثل عنصر جذب قوي للاستثمار العقاري ومؤشر على قوة وجاذبية السوق العقاري سواء للعملاء أو المستثمرين.



وأوضح أن هناك تحسن كبير فى مناخ الاستثمار فى مصر وخاصة بعد إتاحة الرخصة الذهبية، وطالب بإدراج قطاع التطوير العقاري ضمن منظومة الرخص الذهبية وتيسير الإجراءات لكل قطاعات الاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وشدد على أهمية العمل على تنظيم السوق العقاري سواء على مستوى التطوير أو التسويق، ولابد من تدريب المسوقين سنويا ومنح رخصة لمزاولة عمله، مشيرا إلى ان المسوق يحصل على ربحه قبل المطور العقاري وهو عنصر مهم من أطراف صناعة العقار.

وطالب نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين وزارة الاسكان بحل اشكالية ملف اتحاد الشاغلين وتفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن طرح الوحدات العقارية للبيع لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وردا على سؤال حول اتجاه الكثير من الشركات المصرية للعمل بالسوق العقاري السعودي، قال م. فتح الله فوزي ان اتجاه الشركات العقارية المصرية للسوق السعودي أمر جيد وخاصة وأن السوق السعودي يعد الأكبر بمنطقة الخليج

واضاف نترقب عمل الشركات المصرية بالسوق الليبي والعراقي لما يتمتع به السوقين من فرص استثمارية كبيرة، لافتا إلى الشركات المصرية سواء على مستوى التطوير العقاري او المقاولات لديها الخبرة والكفاءة للعمل بالاسواق الخارجية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس اداره غرفه صناعه التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق المصرية تعد من أكبر الأسواق العقارية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط،، فى ظل الطلب المتزايد على العقار المصرى، والخطط الحكومية حول زيادة أعداد المدن العمرانية الجديدة.

واشار إلى أهمية تفعيل الصناديق العقارية وفتح الباب أمام وجود هذه الصناديق، خاصة وأنها تحقق أرباحا لكافة الأطراف، وأوضح أن هذه الاليه معمول به فى أغلب دول العالم، وتعد صناديق الاستثمار العقارى أحد الصناديق الاستثمارية التى تنشئها بنوك أو شركات تمتلك أو تدير عقارات توفر عائدا منتظما، وتطرح من خلالها وثائق يمكن للمستثمرين شراؤها والحصول على أرباح منها.

وأضاف راشد، أن صناديق الاستثمار العقاري تتيح لشركات التطوير العقارى تمويل المشروعات التى تسعى لتنفيذها والتوسع بحجم الأعمال، وبكل موضوعيه فإن اليه صناديق الاستثمار العقارية لاتزال غائبة عن السوق المصريه رغم اهميتها، سواء من ناحية إنشاء وتأسيس الصناديق أو من ناحية توافر آليات الاستثمار المناسبة لبعض المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال الباحثين عن الأرباح.

وتابع ان هذه الصناديق تعزز من فكره خلق جيل جديد من المطورين الكبار، لأن أحد أهم أدواتها هو الدراسة الجيدة والمستفيضة للمشروعات بما يحقق التوظيف الأمثل لإدارة الأموال، ولاشك أن المتابع لحجم التوسعات العمرانية فى مصر ربما يعتقد أن هناك العديد من صناديق الاستثمار العاملة فى السوق، على غير الحقيقة، مؤكدا أن وجود صناديق الاستثمار العقارى سيذهب بالقطاع إلى منطقة أكثر تقدما، كما سيساهم فى حركة العمران لمصر 2030

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