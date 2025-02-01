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رياضة

بعد هدفه العالمي في الطلائع، مهاجم الإسماعيلي يكشف سر احتفاله بالبالطو

مروان حمدي لاعب الإسماعيلي،
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي، فيتو

الإسماعيلي، كشف مروان حمدي، مهاجم الإسماعيلي، عن سر احتفاله بالبالطو الطبي خلال تسجيله هدفا عالميا في مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري.

أدرس في كلية الطب

وقال مروان حمدي في تصريحات تليفزيونية: "احتفالي أمام طلائع الجيش بسبب دراستي للطب، وكنت أنوي الاحتفال بهذه الطريقة ووضعت البالطو خلف المرمى".

وتابع: "جهزت الاحتفال منذ مباراتين ولكني لم أسجل، وفكرت في هذا الاحتفال خاصة أن هناك عددا قليلا يدرس الطب ويلعب كرة القدم، ولتوجيه رسالة أن الجزء التعليمي مع الرياضي مهم للغاية".

مروان حمدي لاعب الإسماعيلي، فيتو
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي، فيتو

هذا مجموعي في الثانوية العامة

وأكمل: "حصلت في الثانوية العامة على 98.6٪، وأهلي كانوا يدعموني بقوة ووالدي كان لديه ثقة أنني أستطيع الربط بين كرة القدم والطب بجانب دعوة والدتي".

وذكر: "حولت من كلية الطب إلى كلية العلاج الطبيعي بسبب صعوبة الطب البشري، والكل يساعدني سواء في الكلية أو الكابتن حمد إبراهيم في الوقت الحالي".

إيهاب جلال دعمني كثيرا

وأضاف مهاجم الدراويش: "كابتن إيهاب جلال رحمة الله عليه كان يدعمني بقوة وكان يتركني أذهب للامتحانات ويجعل سائق يرافقني إلى الامتحان وأعود للراحة وبعدها أخوض المران أو المباريات".

وتابع: "أساعد الجهاز الطبي في النادي، وذكر ضاحكا: "طبيب الفريق دكتور ماجد قلقان على مكانه مع الفريق".

طموحي الاحتراف الأوروبي

واسترسل: "طموحي في الفترة المقبلة تحسين الأمور مع الفريق والتواجد في مركز جيد في الدوري، وأتمنى التواجد مع المنتخب في التوقف الدولي المقبل، ولكن لم يتحدث معي أحد حتى الآن".

واختتم مروان حمدي تصريحاته قائلا: "طموحي الاحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وأتمني دعم الجماهير ونقدم كل ما لدينا من أجل الإسماعيلي".

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