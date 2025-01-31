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رياضة

مروان حمدي يحتفل بهدف تقدم الإسماعيلي بطريقة الأطباء (فيديو)

مروان حمدي
مروان حمدي

 احتفل مروان حمدى لاعب الإسماعيلي بهدف التقدم للدراويش بمرمي طلائع الجيش على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من الدوري المصري بطريقته الخاصة. 

وأحرز مروان حمدي هدفا للإسماعيلي في الدقيقة 7 من بداية المباراة بعدما تسلم تمريرة من خالد النبريصى، ليضعها بشكل رائع بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد شعبان حارس الطلائع.

 وارتدى مروان بالطو أبيض الخاص بالأطباء، باعتباره طبيب مهنته التي يمارسها بجانب كرة القدم. 

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش 

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش. 

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل
الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر
الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى
الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

البدلاء: كمال السيد، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، ابراهيم عبد العال، عمر القط، علي الملواني، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت.

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الدوري المصري مروان حمدى الاسماعيلي طلائع الجيش

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