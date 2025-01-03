الأديب جمال حراجي في ضيافة نادي أدب الإسماعيلية (صور) 

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، الندوة الأسبوعية لنادي أدب الإسماعيلية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي إدارة الدكتور شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

المشوار الأدبي بجمال حراجي

استضاف نادي أدب الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن سلطان، القاص والأديب والصحفي جمال حراجي عضو الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، حيث تحدث عن مشواره الأدبي وعن الحركة الأدبية في الإسماعيلية منذ ستينيات القرن الماضي حيث تأسيس نادي الأدباء تحت إشراف التضامن الإجتماعي وما تلاه من إنشاء صالونات مختلفة ثم تأسيس نادي الأدب في ثمانينيات القرن الماضي تحت إشراف مديرية الثقافة وحتى وقتنا هذا.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

بزوغ أسماء كثيرة خلال الحراك الثقافى

وقال جمال حراجي في كلمته أن هذا الحراك الثقافي والأدبي ساهم في بزوغ أسماء كثيرة من الأدباء الجدد وهم من يحملون راية الأدب الآن بالإسماعيلية وتحدث أيضا عن أهمية متابعة توصيات مؤتمر اليوم الواحد لفرع ثقافة الإسماعيلية كما أجاب عن أسئلة الحضور.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أبرز الحضور خلال فعاليات الندوة

وفي نهاية الندوة استمتع الجميع ببعض قصائده حضر الندوة الأدباء أحمد اسماعيل فتحي نجم هشام الحلو ممدوح عبدالهادي سمير قاعود فوزي سعد جمال حاتم محمد علي خليل فرج محمد حمودة أحمد الجابري.

أدار الندوة سيد إمام عضو المجلس في حضور حسن سلطان رئيس النادي فهمي عبدالله سكرتير النادي أحمد نجم عضو المجلس، كما أشرف على فعاليات الندوة إسلام البنا مدير قصر ثقافة الاسماعيلية، ونسمة عبد الفتاح مسئول نادي الأدب.

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