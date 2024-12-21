قصر ثقافة الإسماعيلية يشهد أولى فعاليات التجربة العريقة بنوادي المسرح

يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أولى فعاليات التجربة العريقة "نوادي المسرح"، وذلك تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبإشراف الكاتب الكبير محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

نوادي المسرح في إقليم القناة

ويُعد هذا المشروع المسرحي الأضخم إنتاجًا في مصر والوطن العربي، حيث يمثل نافذة إبداعية تُتيح للمواهب الشابة عرض إمكاناتهم على خشبة المسرح في أجواء احترافية، وتستمر الفعاليات حتى يوم الاثنين 25 ديسمبر، يوميًا في تمام الساعة الخامسة مساءً بقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت إشراف فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة الأستاذة شيرين عبد الرحمن، وإقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف.

عروض اليوم الأول

افتُتحت الفعاليات بعرضين مميزين:

1. "اثني عشر شخصًا غاضبًا": تأليف ريجنالد روز، وإخراج محمود مدحت.

2. "الحارس": تأليف يوسف مسلم، وإخراج حازم خطاب.





دور "نوادي المسرح" في تعزيز الثقافة الفنية

تُعتبر تجربة "نوادي المسرح" منصة فريدة تهدف إلى دعم الحركة المسرحية في مصر، من خلال تقديم أعمال تمزج بين الإبداع المسرحي والتجريب الفني. ويشارك فيها نخبة من الفنانين الشباب الذين يسعون لإبراز مهاراتهم في التمثيل والإخراج وكتابة النصوص المسرحية.

الإشراف الفني على الفعاليات

يشرف على تنظيم وإدارة الفعالية سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، التي أكدت أن "نوادي المسرح" تُعد تجربة تعليمية وإبداعية تثري الساحة المسرحية بأفكار جديدة وأداء مميز، مشيرة إلى أن اختيار الإسماعيلية كنقطة انطلاق لهذه الفعالية يعكس مكانتها كمركز ثقافي حيوي في مصر.

الدعوة مفتوحة للجميع

ووجهت إدارة قصر ثقافة الإسماعيلية الدعوة لجميع عشاق المسرح والفن لحضور هذه الفعالية، والاستمتاع بالعروض التي تسلط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية من خلال أداء مسرحي مميز.

وتستمر فعاليات "نوادي المسرح" حتى نهاية ديسمبر، لتؤكد دور وزارة الثقافة في دعم الإبداع وتعزيز الحركة المسرحية على المستويين المحلي والإقليمي.

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