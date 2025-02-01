السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

الدوري المصري، عمرو ناصر رجل مباراة فاركو وغزل المحلة

فريق فاركو، فيتو
فريق فاركو، فيتو

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن فوز عمرو ناصر لاعب فاركو بجائزة أفضل لاعب بمباراة فريقه أمام غزل المحلة في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

فاركو يتخطى الجونة 3-2

انتهت مباراة فاركو أمام غزل المحلة بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي فاركو تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

عمرو ناصر لاعب فاركو، فيتو
عمرو ناصر لاعب فاركو، فيتو

تشكيل فاركو لمواجهة غزل المحلة

يدخل فريق فاركو مباراته أمام غزل المحلة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعي - محمد عزالدين - بن جامين - أحمد شريف.

خط الوسط: أحمد جمال - عمرو ناصر - عزمي غوما - إنكادا.

خط الهجوم: محمود عماد - محمد فخري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد جميل - سيف العجوز - وليد مصطفى - صلاح باشا - عمر رضا - ياسين محمد - عبد الرحمن أحمد - جابر كامل.

فريق غزل المحلة، فيتو
فريق غزل المحلة، فيتو

طموحات الفريقين في مواجهة الليلة

ويدخل غزل المحلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز، وحصد الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب التعثرات التي تعرض لها الفريق خلال مبارياته السابقة. 

بينما يرغب فريق فاركو هو الآخر في الفوز للتقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز والابتعاد عن مؤخرة الجدول. 

موعد مباراة غزل المحلة وفاركو 

ومن المنتظر أن يقام لقاء غزل المحلة وفاركو اليوم السبت على ملعب ستاد المكس في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة الحادية عشرة للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وفاركو  بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة غزل المحلة وفاركو عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر ببطولة الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فاركو في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة. 

 

 

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