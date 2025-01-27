الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على قرارات شركة غزل المحلة لكرة القدم

غزل المحلة
غزل المحلة

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم في اجتماع اليوم توجيه الشكر لكل من: 

- اللجنة الفنية للنــادي بكــامل تشكيلها.

- الكابتن طه السيد - المدير الإداري للفريق.

- الكابتن وائل حبيب - مدير إدارة التخطيط والمشرف العام على قطاع الناشئين.

- الكابتن محمد جنيدي - رئيس قطاع الناشئين.

- الكابتن طارق محجوب - مدير الكرة بنادي صيد المحلة.

 

 

كما قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم  تعيين  عمر سعد عضوًا بلجنة التعاقدات، والكابتن أحمد مجدي - مديرًا لشئون اللاعبين.

وعلي صعيد آخر أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي، عن تعاقده مع  أحمد فوزي مدافع فريق بيراميدز لتدعيم خط دفاع زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال المحلة في بيانه: “في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنادي، وبناءً على طلب الكابتن شوقي غريب، أنهى نادي غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب أحمد فوزي - مدافع نادي بيراميدز”.

واضاف: “يعتبر فوزي من أبرز المواهب المصرية الصاعدة في خط الدفاع”.

غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب

وأعلن نادي غزل المحلة عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك، ضم نيكولاس محلل الأداء لجهاز الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وتعد تلك ليست المرة الأولي التي يتواجد بها نيكولاس كمحلل أداء لفريق غزل المحلة حيث سبق وتواجد خلال فترة تدريب بابا فاسيليو لزعيم الفلاحين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة محمد جنيدي طارق محجوب صيد المحلة نادي غزل المحلة

مواد متعلقة

غزل المحلة يسقط أمام سيراميكا كليوباترا بهدف في الدوري الممتاز

شوط أول سلبي بين غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا بالدوري

غزل المحلة يضم عماد ميهوب لاعب وسط بيراميدز

غزل المحلة يضم مدافع بيراميدز في الانتقالات الشتوية
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

مطالبات برلمانية بتوجيه رسالة للكونجرس بشأن تصريحات ترامب عن التهجير

جلسة حاسمة في الريان القطري لحسم انتقال بن شرقي إلى الأهلي

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

اقتراح أبو حنان في غاية الخطورة، علاء مبارك يحذر من خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض مع استقرار أسعار البط

منوعات

المزيد

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

كم سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

عباد الشمس يسجل 101 جنيه، أسعار الزيت اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إعصار ترامب في الشرق الأوسط.. قرارات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

ما الفرق بين العذاب الأدنى والأكبر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية