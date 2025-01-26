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رياضة

غزل المحلة يسقط أمام سيراميكا كليوباترا بهدف في الدوري الممتاز

غزل المحلة وسيراميكا
غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا

الدوري المصري، خسر فريق غزل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهم علي ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة الـ10 من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل فخري لاكاي هدف الفوز لصالح فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 86. 

تشكيل سيراميكا أمام غزل المحلة 

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - أحمد هاني - محمد توني - چاستيس آرثر - أحمد بلحاج - عبد الرحمن بودي - چون ايبوكا - ايمن موكا - مروان عثمان

تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا 

ترتيب غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا 

وبتلك النتيجة يحتل غزل المحلة حاليا المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يتقدم سيراميكا إلي المركز الثالث بـ19 نقطة.

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