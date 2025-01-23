انقلاب سيارة «تريلا» أعلي طريق طنطا - المحلة وتوقف حركة المرور (فيديو)

توقفت حركة المرور بطريق طنطا - المحلة بسبب انقلاب سيارة نقل «تريلا»، وتم رفع آثار الحادث الذي عطل حركة المرور أعلى الطريق.

بلاغ لمديرية أمن الغربية

وتلقت مديرية أمن الغربية إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل "تريلا"فوق طريق طنطا -المحلة الكبري اتجاه طنطا بالقرب من مدخل قرية شبشير الحصة.

انقلاب سيارة نقل

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بـ محافظة الغربية لموقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل «تريلا» إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتوقف حركة الطريق

إعادة الحركة المرورية

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بـ محافظة الغربية ومعدات الوحدة المحلية من لوادر لرفع السيارة وأثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.



ولم يسفر الحادث عن وجود أي مصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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