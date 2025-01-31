مسيرات الغربية تتوجه إلى رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين (صور)

انطلقت من مدينة طنطا بمحافظة الغربية قبل قليل، العديد من السيارات والباصات التي تحمل لافتات لا للتهجير متجهة إلى رفح رفضًا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

احتشاد أهالي الغربية للمغادرة لرفح

وتوجه الآلاف من أهالي وأطفال وشباب محافظة الغربية فجر اليوم إلى مدينة رفح المصرية لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين.

وكان قد بدأ فجر اليوم الجمعة تجمع وفود من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني بمنطقة كورنيش النيل بمدينة طنطا، للتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لإعلان رفضهم تهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم باتجاه مصر.

السيسي يرد على ترامب

والأربعاء الماضي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة له، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

رئيس الجمهورية..الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى

وشدد السيسي في كلمته على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدًا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس السيسي، أن هذا "موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، تهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددًا على أن مصر لن تتساهل في تهديد أمنها.

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