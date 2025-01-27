مصرع سيدة غرقًا في ترعة بالغربية

لقيت سيدة في العقد الثالث من عمرها مصرعها غرقًا في ترعة قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بـ محافظة الغربية اليوم، إثر سقوطها في مياه الترعة المارة من أمامهم.

بلاغ بسقوط سيدة بترعة سجين

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بسقوط سيدة تدعي "سارة.م " في مياه الترعة المارة من أمام منازلهم بعد اختلال توازنها أثناء مرورها بجوار الترعة.

انتشال الجثة ونقلها للمشرحة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية والأهالي إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى، حيث أكدت المعاينة الأولية لمفتش الصحة أن الوفاة ناتجة عن غرقها.

وتم تحرير محضر بالحادث، وفتحت الشرطة تحقيقًا لكشف كافة ملابسات الواقعة.

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” علي يد “احمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

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