السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المؤبد لعاملين وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه لاتجارهما في الهيروين بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعاملين وتغريم كل منهم غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجارهمل في الهيروين، وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

لاتهامه بقتل طفل خنقا، جنايات شبرا الخيمة تحيل نقاشا للمفتي

المؤبد لـ 5 متهمين باختطاف وقتل شخص في شبرا الخيمة

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

 

أحالت النيابة العامة جنايات شبرا الخيمة المتهمين "عبد الله.م.ا.م" ۱۸ سنة - عامل - مقيم: منطي - مركز قليوب محافظة القليوبية، و"رمضان.ط.م.ح" ٢١ سنة -عامل _ مقيم شارع أبو العلا منطي مركز قليوب - محافظة القليوبية - في القضية رقم ١٣٠٦١ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب المقيدة برقم ٢٦٦٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية أحرزا جوهرًا مخدرا (هيروين) وكان ذلك يقصد الاتجار في. غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض ( مطواة - قرن غزال ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات شبرا جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا مركز شرطة قليوب

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يحيل مدير الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة للتحقيق

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في شبرا الخيمة

جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد على شخص لاتهامه بقتل آخر

جنايات شبرا الخيمة تستكمل محاكمة المتهمين في قضية "الدارك ويب"

ads

الأكثر قراءة

نقيب المهندسين لخريجي المعاهد: ارفعوا قضية على وزير التعليم العالي

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات

طبيب الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ بنتايك

ترامب يدعو السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025

نصيب الفرد من السلع التموينية خلال شهر فبراير

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تعتزم تأليف كتاب يتناول حياة ما بعد الطلاق وهاري يصاب بالصدمة

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

حقيقة الفرق في الثرثرة بين الرجال والنساء.. دراسة تكشف

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

المزيد

خدمات

المزيد

1480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر يناير

185 جنيها زيادة في الجرام عيار 21، تحركات أسعار الذهب خلال شهر يناير 2025

أسعار النحاس اليوم السبت 1 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام التطوع في شهر شعبان؟ الإفتاء ترد

احتفالا بمولدها.. لمحات من تاريخ السيدة عائشة المعروفة بعائشة النبوية

هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية