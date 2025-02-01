المؤبد لعاملين وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه لاتجارهما في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعاملين وتغريم كل منهم غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجارهمل في الهيروين، وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة جنايات شبرا الخيمة المتهمين "عبد الله.م.ا.م" ۱۸ سنة - عامل - مقيم: منطي - مركز قليوب محافظة القليوبية، و"رمضان.ط.م.ح" ٢١ سنة -عامل _ مقيم شارع أبو العلا منطي مركز قليوب - محافظة القليوبية - في القضية رقم ١٣٠٦١ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب المقيدة برقم ٢٦٦٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية أحرزا جوهرًا مخدرا (هيروين) وكان ذلك يقصد الاتجار في. غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض ( مطواة - قرن غزال ).

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