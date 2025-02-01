بسبب مسح سيارة.. حبس فنى كهرباء بتهمة قتل عامل بالقليوبية

قتل عامل علي يد فنى كهرباء بعدة طعنات، بمنطقة شبرا الخيمة إثر مشاجرة بينهما، بسبب مسح سيارة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى نقله لمستشفي ناصر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بسرعة ضبط المتهم وتقديمه.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة بالقليوبية

تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ للعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة بعدة طعنات.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه.

ضبط متهمين في مشارجة بالقليوبية

ويدعى"مجدي.ر.ح" 30 سنة _ عامل _ مقيم دائرة القسم وبين المتهم ويدعى "مصطفي.ع.ا" 42 سنة _ فنى كهرباء _ مقيم شارع عزت محمد منشية الحرية، اثناء قيام المجنى عليه بمسح سيارة المتهم وطلب بمرضيته بمبلغ من المال ورفض الاخير إعطاءه اي أموال واثناء قيام المجنى عليه بمعاتبة المتهم تطورت لمشاجرة بالايدى قام خلالها المتهم باستخراج سلاح أبيض "مطواة" من طياة ملابسه وأصاب المجنى عليه بعدة إصابات طعنية وهى جرح طعنى متعدد بالفخذين، وجرح طعنى نافذتين بالصدر من الخلف مما اودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بالقليوبية بقيادة النقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عبادة والنقيب عبدالونيس خالد والنقيب محمود النجار، معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم

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