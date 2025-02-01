السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب مسح سيارة.. حبس فنى كهرباء بتهمة قتل عامل بالقليوبية

مشاجرة بالقليوبية،فيتو
مشاجرة بالقليوبية،فيتو

قتل عامل علي يد فنى كهرباء بعدة طعنات، بمنطقة شبرا الخيمة إثر مشاجرة بينهما، بسبب مسح سيارة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى نقله لمستشفي ناصر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بسرعة ضبط المتهم وتقديمه.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

تفاصيل مقتل شاب في القليوبية.. المتهمون استدرجوه بحجة تسوية خلاف.. ووالدته: «كنت مستنية أشوفه عريس وأفرح بيه» (فيديو)

اللواء محمد عبد الجليل رئيسا لمدينة الخصوص في القليوبية

مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة بالقليوبية 

تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية  بورود بلاغ للعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة بعدة طعنات.
كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه.

ضبط متهمين في مشارجة بالقليوبية 

 ويدعى"مجدي.ر.ح" 30 سنة _ عامل _ مقيم دائرة القسم وبين المتهم ويدعى "مصطفي.ع.ا" 42 سنة _ فنى كهرباء _ مقيم شارع عزت محمد منشية الحرية، اثناء قيام المجنى عليه بمسح سيارة المتهم وطلب بمرضيته بمبلغ من المال ورفض الاخير إعطاءه اي أموال واثناء قيام المجنى عليه بمعاتبة المتهم تطورت لمشاجرة بالايدى قام خلالها المتهم باستخراج سلاح أبيض "مطواة" من طياة ملابسه وأصاب المجنى عليه بعدة إصابات طعنية وهى جرح طعنى متعدد بالفخذين، وجرح طعنى نافذتين بالصدر من الخلف مما اودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بالقليوبية بقيادة النقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عبادة والنقيب عبدالونيس خالد والنقيب محمود النجار، معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة رئيس مباحث القليوبية قسم ثان شبرا الخيمة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مباحث القليوبية

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم في القليوبية

محافظ القليوبية يشهد تسليم 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية

وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية في زيارة تفقدية لمصابي غزة بمستشفى الناس الخيري

اليوم، عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري في القليوبية
ads

الأكثر قراءة

نقيب المهندسين لخريجي المعاهد: ارفعوا قضية على وزير التعليم العالي

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات

طبيب الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ بنتايك

ترامب يدعو السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025

نصيب الفرد من السلع التموينية خلال شهر فبراير

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية، إزاي تقدم تظلم خطوة بخطوة

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تعتزم تأليف كتاب يتناول حياة ما بعد الطلاق وهاري يصاب بالصدمة

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

حقيقة الفرق في الثرثرة بين الرجال والنساء.. دراسة تكشف

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

المزيد

خدمات

المزيد

1480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر يناير

185 جنيها زيادة في الجرام عيار 21، تحركات أسعار الذهب خلال شهر يناير 2025

أسعار النحاس اليوم السبت 1 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام التطوع في شهر شعبان؟ الإفتاء ترد

احتفالا بمولدها.. لمحات من تاريخ السيدة عائشة المعروفة بعائشة النبوية

هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية