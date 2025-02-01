السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يكلف بتخصيص 25 مليون جنيه لمستشفى " الناس" لتوفير الأجهزة الطبية

مدبولي يتفقد مستشفى
مدبولي يتفقد مستشفى الناس
ads

خلال زيارته اليوم لعدد من المستشفيات الأهلية، بنطاق إقليم القاهرة الكبرى، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستشفى "الناس" بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس أيمن عباس، أمين صندوق "مؤسسة الجود الخيرية" ورئيس مجلس إدارة مستشفى "الناس".

وفي بداية جولته بالمستشفى، أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار حرص الحكومة على تشجيع ومساندة المشروعات الصحية الخيرية المتميزة، التي تقدم خدمات بجودة عالية بالمجان لغير القادرين، لافتًا إلى الأهمية البالغة لتلك المشروعات، مؤكدًا أهمية التكاتف والتعاون المستمر بين الدولة والمؤسسات الأهلية.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن مثل تلك المشروعات تتكامل مع جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية، وضمان تقديم الخدمة الطبية في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة، بما يُلبي احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية.

 

وخلال تفقده للمستشفى، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أيمن عباس، الذي أشار إلى أن المستشفى هو أحد مشروعات "مؤسسة الجود الخيرية"، وتم تأسيسه عام 2019‬‬، لافتًا إلى أنه يُعد مدينة طبية مُتعددة التخصصات ويقدم خدماته بالمجان بنسبة ١٠٠% للفئات الأكثر احتياجًا من الأطفال بشكل أساسي، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية للكبار من جميع محافظات الجمهورية.

 ‎‎‫‬

وأكد رئيس مجلس إدارة مستشفى "الناس" أن المستشفى يلتزم بتقديم خدماته العلاجية والتشخيصية بأعلى معايير الجودة، حيث حصل على الاعتماد الكلي من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جاهار" عام 2022، لمدة ثلاث سنوات وهذه أطول مدة يتم منحها في حالات الاعتماد.

وفيما يتعلق بالأقسام الموجودة داخل المستشفى، أوضح أنها تشمل "قسم الجهاز الهضمي" ويتضمن عمليات ومناظير الجهاز الهضمي، و"قسم القلب والأمراض الصدرية" ويشمل: عمليات القلب والصدر، وحدة الرعاية المركزة الجراحية، وحدة القسطرة القلبية، ووحدة الرعاية القلبية، إلى جانب "الأقسام العامة" وتضم: قسم التخدير والرعاية المركزة، ومعامل التحاليل وبنك الدم، وقسم الأشعة، والصيدلية، والقسم الداخلي، والعيادات الخارجية.

كما استعرض المهندس أيمن عباس الطاقة الاستيعابية للمستشفى، حيث نوه إلى أنها تشمل: 600 سرير، 140 وحدة رعاية مركزة، 48 عيادة خارجية، 10 غرف عمليات، و4 وحدات قسطرة قلبية، موضحًا أن المستشفى لا يعمل بكامل طاقته التشغيلية في الوقت الحالي نظرًا لمحدودية الموارد.

ونوه رئيس مجلس إدارة مستشفى "الناس" إلى أن المستشفى يمتلك أحدث أجهزة المناظير للإسهام في عمليات استئصال الأورام للأطفال، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الأشعة التي يتم الاستعانة بها لتشخيص حالات الأطفال الذين يُعانون من أمراض القلب، مُشيرًا إلى حرص المستشفى على الاستعانة بالكوادر الطبية المتميزة، حيث يتم التعامل مع حوالي 400 مريض يوميًا من مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية.

وأضاف أن مستشفى "الناس" تمكن على مدار خمس سنوات من العمل على تقديم خدمات متعددة للمواطنين من غير القادرين مع إعطاء أولوية للحالات الحرجة من الأطفال وحديثي الولادة، حيث تم الكشف على ما يزيد على 52 ألف مريض، وتقديم خدمات طبية لحوالي 941 ألف مريض، وإجراء 10 آلاف عملية جراحية للقسطرة، بالإضافة إلى حوالي ألفي عملية جراحية ومناظير للجهاز هضمي.

وتفقد رئيس الوزراء غرف الإقامة والعمليات لحديثي الولادة وغرف العناية المركزة للأطفال، كما تفقد غرفة التدريب الخاصة بالأطباء وفريق التمريض، حيث يتم تدريب الفريق الطبي على سرعة القيام بالتدخلات المختلفة بكفاءة عالية.

وحرص رئيس مجلس الوزراء على إجراء حوار ودي مع طفلة يتم علاجها داخل المستشفى، حيث اطمأن على حالتها، وتمنى لها الشفاء العاجل. 

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد "غرفة ألعاب الأطفال" و"غرف علاج الأسر الفلسطينية" من قطاع غزة، حيث أوضح المهندس أيمن عباس أن المستشفى استقبل حوالي 25 حالة من الأسر الفلسطينية، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وفي هذا الإطار، حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على المرضى من الأسر الفلسطينية، داعيًا الله أن يتم شفاءهم في أسرع وقت، وعودتهم إلى وطنهم في القريب العاجل.

وفي ختام جولته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لمستشفى " الناس" لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكدت الوزيرة البدء فى تخصيص المبلغ المطلوب، مشيرة إلى أنه سبق تخصيص 20 مليون جنيه للمستشفى من الوزارة، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم المؤسسات الأهلية المتميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مجلس الوزراء محافظ القليوبية مستشفي الناس مصطفي مدبولي

مواد متعلقة

7 أسباب خلف زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%

رئيس الوزراء يتفقد "مستشفى الناس"

مدبولي يتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات الأهلية بالقاهرة الكبرى

رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المستشفيات ويبدأ بزيارة مستشفى بهية

أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع، توقيع عقد إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة

دراسة جديدة: الروبوت يتفوق على الأطباء في جراحات الكبد

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المستشفيات غدًا ويبدأ بزيارة مستشفى بهية
ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

شقيق موظف الأوبرا يكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة وفاته

الأهلي يستعد لتوجيه صدمة لـ معلول

الأهلى يبحث أزمة قيد الأجنبي الأخير وعلي معلول

أول صور لبدء غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات

رفض تقسيم غزة وتهجير الفلسطينيين، نص البيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة (صور)

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات حالة محمود بنتايك

حقيقة الرسالة المنسوبة لموظف دار الأوبرا قبل وفاته

منوعات

المزيد

حقيقة الفرق في الثرثرة بين الرجال والنساء.. دراسة تكشف

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 1 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم 1 فبراير 2025

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يكشف سبب كثرة صيام النبي في شعبان (فيديو)

موعد ليلة النصف من شعبان 2025 وماذا حدث فيها؟

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

المزيد
الجريدة الرسمية