أسباب ظهور تجاعيد الرقبة وطرق التخلص منها

تكون الرقبة والجزء العلوي من الصدر عرضة للتجاعيد وتغير اللون والاحمرار وعلامات الشيخوخة الأخرى المختلفة.

ومن السهل تجاهل الرقبة ومنطقة الصدر، لكن نظام العناية بالبشرة الذي يتضمن منتجات تساعد في مكافحة تجاعيد الرقبة يمكن أن يساعد في الحفاظ على البشرة صحية وشبابية من الكتفين إلى الأعلى.

ما الذي يسبب تجاعيد الرقبة؟

مثل التجاعيد على وجوهنا، تجاعيد الرقبة هي جزء طبيعي من شيخوخة الجلد، ويمكن للبشرة أن تتحمل المخاطر البيئية طوال اليوم، ولكن على مر السنين يمكن أن تتراكم هذا التأثيرات السلبية لتظهر على شكل تجاعيد، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي.

تنتج تجاعيد الرقبة عن أشياء مثل:

أضرار أشعة الشمس.

التدخين.

ملوثات الهواء.

المسام المسدودة.

والأمر الأكثر من ذلك أن العديد منا يقعون في عادة وضعية سيئة حيث ينحني رأسنا إلى أسفل، ويُطلق عليه اسم "رقبة التكنولوجيا" (وهو ناتج جزئيًا عن قضاء الوقت في النظر إلى الهاتف الذكي لساعات من اليوم)، ولا تؤدي رقبة التكنولوجيا إلى أشياء مثل آلام الرقبة وتيبسها فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ظهور خطوط أفقية على الرقبة.

وبينما يعد وضع الأمصال والكريمات المضادة للشيخوخة على الوجه روتينًا يوميًا للعديد من الأشخاص، يمكن إهمال الرقبة.

يكون جلد الرقبة أرق وأكثر حساسية من جلد الوجهه لذا، يمكن أن يكون أحد الأماكن الأولى التي تظهر عليها علامات الشيخوخة.

كيفية التخلص من تجاعيد الرقبة

تعد مكونات العناية بالبشرة التي يوصي بها للوجه هي نظام مماثل للرقبة ومنطقة الصدر لأن البشرة تتقدم في العمر بطرق مماثلة، وهذه هي المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل مزمن.

من المعروف أن بعض المكونات تساعد في علاج التجاعيد وأضرار أشعة الشمس وعلامات الشيخوخة الأخرى - وهذا هو الحال سواء كنا نتحدث عن خطوط الضحك أو خطوط الرقبة.

المفتاح هو الوقاية، والبحث عن المكونات التي تحمي من العناصر مثل الشمس والتلوث، وإذا كانت السيدة ترى بالفعل علامات، فلم يفت الأوان لبدء العناية البرقبة.

مضادات الأكسدة الموضعية

بعد التنظيف في الصباح، ضعي مضاد أكسدة موضعي على الوجه والرقبة وأعلى الصدر، اختاري المنتجات التي تحتوي على مكونات مثل فيتامين سي أو فيتامين إي أو حمض الفيروليك.

فمضادات الأكسدة هذه تقلل في الواقع من الإجهاد التأكسدي على الجلد.

الإجهاد التأكسدي هو تلف الخلايا الذي يتسلل إلى الجسم عندما يتغلب عليه الجذور الحرة، ويمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي في البشرة إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع الشمسية، وتساعد مضادات الأكسدة في موازنة الجذور الحرة والحد من الضرر.

تباع مضادات الأكسدة الموضعية عادةً على شكل أمصال أو زيوت، استخدميها كخطوة أولى بعد تنظيف الوجه والرقبة.

واقي الشمس

إن استخدام واقي الشمس كل يوم أمر ضروري للحفاظ على البشرة سعيدة وصحية وغير مصابة بأضرار خفيفة، ولا يتعلق الأمر فقط بالحماية من حروق الشمس.

تصدر الشمس أشعة UVA وUVB، وتسبب أشعة UVB حروق الشمس، وتساهم أشعة UBA في الشيخوخة، ولا يقتصر الأمر على حماية من الشمس فقط.

فحتى الأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق من شاشة الكمبيوتر يمكن أن تؤثر على البشرة.

ضعي واقيًا من الشمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى على الوجه والرقبة والصدر وأي جلد مكشوف آخر.

ما هو أفضل واقي من الشمس لك؟

واقيات الشمس الفيزيائية المصنوعة من أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم هي الأكثر فعالية في حماية بشرتنا من الشمس مقارنة بواقي الشمس الكيميائية.

غالبًا ما يتم دمج واقي الشمس مع مرطبات الوجه، أو يمكنك استخدام منتج واقي من الشمس منفصل مصمم للوجه.، ويجب أن تكون هذه هي الخطوة الأخيرة في روتين العناية بالبشرة الصباحي.

الريتينويدات

يمكن العثور على الريتينويدات، وهي مشتقة من فيتامين أ، في منتجات العناية بالبشرة الموضعية التي تحفز الكولاجين، وقد يكون هذا بالفعل عنصرًا أساسيًا في روتين العناية بالبشرة في المساء، ولكن قد تحتاج إلى تغيير المنتج عند استهداف تجاعيد الرقبة.

فعند التعامل مع الريتينويدات، نريد استخدام قوة أقل على الرقبة، وذلك لأن الرقبة بها عدد أقل من الغدد الدهنية ويمكن أن تكون أكثر دهنية.

ابدئي باستخدام الريتينول منخفض القوة لبضعة أسابيع، واستخدميه كجزء من روتينك الليلي كل يومين، وإذا لم تلاحظي أي آثار سلبية، مثل التهيج أو الحرق أو الاحمرار، يمكنك محاولة زيادة الفعالية.

استخدمي الريتينويدات بعد تنظيف الوجه والرقبة في المساء، وضعي مرطبًا ليليًا بعد ذلك.

حمض الهيالورونيك

حمض الهيالورونيك هو مكون مرطب شائع الاستخدام في المرطبات أو كمصل مستقل.

عند استخدامه موضعيًا، يمكن لحمض الهيالورونيك أن يجعل البشرة أكثر ترطيبًا، فهو يقاوم الجفاف ويساعد في استعادة حاجز البشرة وترطيبها.

يمكن وضع حمض الهيالورونيك صباحًا ومساءً للمساعدة في تقليل التجاعيد على الرقبة والوجه والصدر.

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