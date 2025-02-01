الحبس سنة لسائق متهم بسرقة لودر في النزهة

قضت محكمة الجنح بالنزهة، بالحبس سنة لسائق متهم بسرقة لودر بمنطقة النزهة.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بسرقة لودر من داخل موقع تحت الإنشاء في دائرة قسم شرطة النزهة.

وبعد تكثيف التحريات، تم القبض على سائق يعمل في الموقع ذاته، الذي اعترف بسرقة اللودر وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن مكان اللودر المستولى عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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