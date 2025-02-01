السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

النقد الأجنبى، فيتو
النقد الأجنبى، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم السبت، إحالة مسجل خطر للمحاكمة العاجلة، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تعود الواقعة عندما تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية متنوعة بالعملات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى هاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بمزاولته نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث كان يستبدل العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

وتبين من فحص هاتفه المحمول عن وجود معاملات لإجراء عمليات تبادل العملات بينه وبين عملائه عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة مدينة نصر النقد الأجنبى أمن القاهرة

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