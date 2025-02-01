إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة حيازة مخدر الهيدرو في السلام

أمرت نيابة السلام بإحالة تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيدرو والحشيش بمنطقة السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على المتهمين، بعد أن وردت معلومات تفيد تورطهم في ترويج المخدرات.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيدرو بالإضافة إلى كمية من الحشيش.

تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة التي قررت إحالة المتهمين للمحاكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.