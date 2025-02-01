السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

الحبس سنتين لتشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بالساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح الساحل بالحبس سنتين لتشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة الساحل

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، بدائرة قسم شرطة الساحل بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكن طبيب وأخذ هاتفيا محمول ولاب توب يخصه.


كان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغا من طبيب يفيد سرقة مسكنه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 5 أشخاص وأرشدوا عن المسروقات مبلغ مالى - سيارة - حساب بنكى - ولاب توب وهاتفين محمول.

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