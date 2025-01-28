الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب: وقعت 350 أمرا تنفيذيا منذ تسلمي الرئاسة وأموال حملتي الانتخابية تمكني من الترشح لولاية ثالثة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، "تحقيق الانتصار الأبرز على المستوى السياسي في تاريخ الولايات المتحدة".


وقال ترامب، في تصريحات له، إنه "وقع 350 أمرًا تنفيذيًّا منذ تسلمه الرئاسة"، مضيفًا: "ما جمعناه من أموال في الحملة الانتخابية يمكنني من الترشح لولاية ثالثة".


وتابع: "نجري مراجعة للمساعدات الخارجية لمنع استغلالنا ولن أسمح لأي دولة أن تستغل أمريكا".

وأصدر الرئيس الأمريكي، الأربعاء الماضي، عفوًا عن ضابطي شرطة في واشنطن أدينا بقتل شاب ذي بشرة سمراء يبلغ من العمر 20 عامًا يدعى كارون هيلتون براون عام 2020، حسبما قال البيت الأبيض.


وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أنه في سبتمبر 2024، حكم على الشرطي تيرينس ساتون جونيور بالسجن لمدة 66 شهرًا، وعلى زميله أندرو زابافسكي بالسجن لمدة 48 شهرًا بتهمة "مطاردة غير مصرح بها للشرطة انتهت بتصادم في 23 أكتوبر 2020، ما تسبب في وفاة كارون هيلتون براون، 20 عامًا، شمال غربي واشنطن العاصمة"، كما قالت وزارة العدل العام الماضي، فيما ظل الضابطان طليقين في انتظار نتائج استئنافهما.


وقالت إدارة شرطة العاصمة إن ساتون، وهو في أوائل الأربعينيات من عمره، وزابافسكي، في منتصف الخمسينيات من عمره، "كانا في تعليق غير محدد المدة دون أجر، في انتظار عملية إدارتنا".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمريكا البيت الأبيض

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