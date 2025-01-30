المشدد 7 سنوات لصاحب محل وعامل لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لصاحب محل وعامل لاتهامهم بالاتجار في مخدر الإندازول كاربوكساميد، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبراءة المتهم الثالث.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

وصدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

إحالة النيابة العامة المتهمين الي جنايات شبرا الخيمة :- "خالد ي أ م" ٢٢ سنة، و"عبد الله م ح م" ٢٢ سنة عامل، و"زياد أ أ ز" ٢٠ سنة - عامل، في الجناية رقم ۱۸۷۹۷ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ۲۷۳۳ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٧/٥ بدائرة قسم قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المتهم الأول والثاني أحرزا جوهرًا مخدرًا (إندازول كاربوكساميد) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثالث أحرز جوهرًا مخدرًا (ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين )، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا (مطواة).

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