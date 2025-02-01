السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تستمع لاعترافات المتهمين بترويج الأسلحة البيضاء بالمطرية

سلاح ابيض
سلاح ابيض

استمعت نيابة المطرية لأقوال 3 عاطلين، لاتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء وبيعها بمنطقة المطرية.

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وقال المتهمون: نقوم بجلب السلاح الأبيض “مطواة” وغيره ثم نبيعها في الشوارع مقابل مبلغ من المال.

وأضاف المتهمون أنه يوجد أناس تطلب الأسلحة لأغراض غير قانونية، قائلين: "لقيناها فرصة علشان نجمع فلوس"، فيما أقر أحدهم: كنت أعلم إن ما نفعله خطر لكن تجارة السلاح كانت مربحة جدًا.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمطرية من ضبط 3 عاطلين، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، بقصد الاتجار فيها وبيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية منطقة المطرية النيابة العامة

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