المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة في الأميرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطلين متهمين بحيازة 12 كيلو من مخدر الحشيش في منطقة الأميرية.



كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على عاطلين أثناء قيامهما بتخزين كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

البداية كانت بتلقي معاون أول مباحث قسم شرطة الأميرية معلومات تفيد بقيام المتهمين "م.ن" و"م.ب" بتخزين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان المحدد.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على 12 كيلو جرامًا من الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتفين محمولين، وسلاحين أبيضين عبارة عن "مطواتين"، وكذلك سيارة ملاكي.

تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي قررت إحالتهم للمحاكمة، حيث أصدرت المحكمة حكمها عليهم بالسجن المشدد 6 سنوات

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