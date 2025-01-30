الخميس 30 يناير 2025
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محافظات

اللواء محمد عبد الجليل رئيسا لمدينة الخصوص في القليوبية

رئيس مدينة الخصوص
رئيس مدينة الخصوص محافظة القليوبية،فيتو

 أصدرت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، قرارا بتعيين اللواء محمد عبد الجليل رئيسا لمدينة الخصوص في محافظة القليوبية، نقلا من وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة أسوان.

رئيس مدينة الخصوص الجديد

 وكشفت محافظة القليوبية في بيان لها أن الرئيس الجديد لمدينة الخصوص كان يشغل منصب سكرتير عام مساعد محافظة أسوان وقبلها رئيس حي منشية ناصر ورئيس حى الساحل.

 

وحاصل علي دكتوراه الفلسفة والعلوم البيئية كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس وماجستير علوم البيئة قسم اقتصاد وقانون كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية من جامعة عين شمس دبلوم إدارة موارد بشرية - كلية التجارة جامعة حلوان ودبلوم إدارة محلية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وبكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

 

رئيس مدينة الخصوص محافظة القليوبية 

أشار بيان محافظة القليوبية إلى أن رئيس مدينة الخصوص الجديد حاصل علي دورات في إدارة الأزمات والتفاوض من أكاديمية ناصر العسكرية وصناع القرار من أكاديمية ناصر العسكرية والدراسات الإستراتيجية في الأمن القومى أكاديمية ناصر العسكرية ونظم اتصالات من دولة السويد وإدارة المراكز التكنولوجية من دولة أرمينيا.

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الدكتورة منال عوض القليوبية اخبار القليوبية الخصوص

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