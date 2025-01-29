القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي، مكون من 5 عناصر تخصصوا في سرقة الماشية بقرية أسنيت بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تشكيل عصابي فيما لسرقة المواشي بالقليوبية

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية والعقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها والمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بقيام 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما لسرقة المواشي بقرية أسنيت بدائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر أن وراء ارتكاب وقائع سرقة المواشي بقرية اسنيت بدائرة المركز تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص وهم: "ياسر. ب. ع"، 41 سنة، عاطل، مقيم قرية شبلنجة، و"سامح. م. ع"، وشهرته أسامة بريص، 36 سنة، عاطل، مقيم قرية جمجرة، و"فهد. ع. م"، 35 سنة، عاطل، مقيم بقرية جمجرة القديمة، و"حسن. ع. م"، وشهرته حسن تعلب، 38 سنة، عاطل، مقيم عزبة سلامة مركز بنها، و"محمود. ع. م"، 44 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة الحرس الوطني.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي بالقليوبية

عقب تقنين الإجراءات بالقليوبية وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب أحمد عادل والنقيب محمد سلام والنقيب أحمد عبد الحفيظ الخولي والنقيب زياد حسن، معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهما بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات وفرد محلي الصنع وطلقة خرطوش، ومبلغ مالي 150 ألف جنيه وهواتف محمولة و2 تروسيكل بدون لوحات معدنية.

تم تحرير محضر حمل رقم 632 جنح مركز كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في المواعيد.

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