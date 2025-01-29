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مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها بالقليوبية

مصرع ربة منزل بالقليوبية،فيتو
مصرع ربة منزل بالقليوبية،فيتو

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء تركيب لمبة داخل منزلها بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى ولفظت أنفاسها بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع ربة منزل بالقليوبية في
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد سعيد مرسى مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بمصرع ربة منزل صعبيمقها  الكهربائي بدائرة المركز.


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أنه أثناء قيام ربة المنزل عبير. م. ع 48 سنة مقيمة بمدينة كفر شكر بتركيب لمبة كهربائية داخل منزلها صعقا بالتيار الكهربائي ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى كفر شكر أثناء محاولات إفها وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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