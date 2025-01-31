الجمعة 31 يناير 2025
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ملفات وحوارات

تفاصيل مقتل شاب في القليوبية.. المتهمون استدرجوه بحجة تسوية خلاف.. ووالدته: «كنت مستنية أشوفه عريس وأفرح بيه» (فيديو)

المجني عليه، فيتو
المجني عليه، فيتو

شهدت قرية تل بني تميم التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مروعة، حيث لقي شاب يُدعى “بلال” مصرعه على يد مجموعة من الشباب بعد استدراجه بحيلة إنهاء خلاف بينهم.

وفقًا لروايات أصدقاء الضحية لـ"فيتو"، بدأت الأحداث عندما تعرض بلال، أثناء عودته من عمله، لعبارات مسيئة وغير أخلاقية أطلقها أحد المتهمين في الشارع. ورد بلال على الإهانة، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بالأيدي بينهما، قبل أن يتمكن الأهالي من فضها.

وفي اليوم التالي، تلقى بلال اتصالًا من شخص يدعوه للحضور إلى الشارع بحجة الصلح وإنهاء الخلاف.

وبحُسن نية، استجاب بلال للدعوة وتوجه بمفرده لإنهاء المشكلة، إلا أنه تعرّض لكمين محكم من قبل المتهمين، الذين انهالوا عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، ما أسفر عن مقتله في الحال.

أحد أصدقاء بلال أكد أن أسرة الضحية تعيش في حالة من الألم والصدمة، مطالبين بسرعة القبض على جميع المتهمين ومحاكمتهم، وأوضح أن الأجهزة الأمنية تمكنت حتى الآن من القبض على متهم واحد، فيما لا يزال الباقون فارين.

محمد عثمان والد الشاب بلال المجني علي قال: «ابني كان بيقاوم، لكن الطعنة اللي في جنبه كسرت قوته. وقع على قفص خشب في الشارع، وهم استمروا في ضربه»، حاول الأب المكلوم أن يصف اللحظات الأخيرة لابنه التي رواها له الأطباء قبل أن يفارق الحياة، لكن البكاء غلبه.

وتقول والدته بصوت مختنق: «ابني كان حنين عليا، لما كنت أطلب أي حاجة كان بيعملها على طول، كنت مستنية أشوفه عريس وأفرح بيه، جهزنا الشقة، وكل حاجة كانت جاهزة، لكن ربنا أراد غير كده».

وتكمل الأم: «ابني كان بيشتغل في كل حاجة، عمره ما اشتكى من شغل أو تعب، كان نفسه يفرحنا، ويوصي أخته مريم دايمًا تسمع كلامي، قبل ما يموت، قالها: (خدي بالك من ماما)».

استدرجوه بحجة حل خلافات

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد المتهمين فى واقعة مقتل شاب بقرية تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، فيما تكثف جهودها للقبض على آخرين متهمين، حيث قاموا باستدراجه وقتله بأسلحة بيضاء وشوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بعدة إصابات فى أنحاء الجسد.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مجموعة من الأشخاص قاموا باستدراج المجنى عليه إلى أحد المناطق النائية بقرية تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، بحجة حل نزاع بينهم والمجنى عليه، وعقب وصوله للمكان المتفق عليه انهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء وشوم حتى فارق الحياة وفروا هاربين.

فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد المتهمين، فيما تكثف جهودها لضبط آخرين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن جثة المجنى عليه عقب ورود تقرير الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

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