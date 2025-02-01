السبت 01 فبراير 2025
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ملفات وحوارات

أنهي حياته أم شبهة جنائية، آخر تطورات حادث وفاة موظف الأوبرا، التقرير الطبي يكشف تفاصيل معاينة الجثمان، وزوجته تكشف آخر مكالمة بينهما

موظف الأوبرا، فيتو
موظف الأوبرا، فيتو

شغلت قضية وفاة موظف بدار الأوبرا المصرية غرقا في نهر النيل بإمبابة الرأي العام، وتصدرت محركات البحث في ظل التحقيقات المستمرة حول وجود شبهة جنائية في وفاته من عدمه، وخاصة بعد تداول رسالة يقال إنها منسوبة إليه يوجه فيها كلمات صادمة لظالميه.

 

رسالة من المتوفي قبل إنهاء حياته

الرسالة مكتوب فيها: "ستراني في عقوق أبنائك، وفي هجر أصحابك، وفي غدر من حولك، وستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق، وستراني في مرضك وضعفك وفشلك، والله العظيم أسألك بأنك ستراني".

 

تصريحات شقيق الموظف حول وفاته 

 

وبالتواصل مع شقيق المتوفى، شكك في الرسالة المتروكة، وقال إنه لا يعلم إذا كان تخلص من حياته أم هناك شبهة جنائية في الحادث، ولكن هناك أمر ما خطأ، وخاصة الورقة المكتوبة ليست بخط يد شقيقه، وأنه يعلم جيدًا خط شقيقه، ولا يعلم مصدرها.

 

وأفاد شقيق موظف دار الأوبرا بأن شقيقه لم يكن يعاني من أي مشاكل نفسية، وأنه كان ملتزم دينيا، ولم نصدق أنه يقبل على التخلص من حياته، وطالب بفتح تحقيقات موسعة عن الحادث، لكشف غموضه.

 

تعليق زوجة المتوفي علي الحادث 

فيما قالت رضوي زوجة هاني الموظف المتوفي: الورقة دي مش صحيحة ومزورة، وهاني مصدقش أنه يعمل كده… مستحيل يعمل كده.

 

وكشفت عن أخر مكالمة جمعتهما، قائلة: هاني كان طبيعي جدا، ولم تظهر عليه أي علامات غضب أو ضيق قبل الحادث، ويوم الحادث كلمني مرتين، واطمئن على ابنته بعد انتهائها من الامتحان، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي.

 

تحقيقات النيابة في حادث وفاة موظف الأوبرا 

 

ومازالت القضية قيد التحقيقات، حيث تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة حول الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما امرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

أقوال شقيق الموظف في التحقيقات

واستمعت جهات التحقيق لأقوال شقيق المتوفي، الذي أوضح في بداية التحقيقات، أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة بعد التحقيقات التي أجريت معه في مقر عمله. وأضاف أنه فقد الاتصال به لفترة طويلة، ولم يكن يعرف مكانه، وأصيب بصدمة شديدة بعدما علم بقيام شقيقه بإنهاء حياته في نهر النيل بإمبابة.

وأكد أن الأسرة كانت في حالة حزن شديدة، وطالب شقيق المتوفي خلال التحقيقات بمحاسبة كل من ظلم شقيقه، وتسبب في إقباله على التخلص من حياته

 

تشكيل فريق بحث لجمع المعلومات حول الحادث

 

كما قام اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول وجود شبهة في الحادث من عدمه، تنفيذا لتكليف النيابة العامة لرجال المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

 

وجار تفريغ كافة كاميرات المراقبة الموجودة بداخل وخارج دار الأوبرا للوقوف على ملابسات الواقعة وماذا حدث قبل أن ينهي الموظف حياته.

 

التقرير الطبي لموظف دار الأوبرا

 

وكشف التقرير الطبي المبدئي لوفاة موظف دار الأوبرا في مياه النيل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، ما جاء بمعاينة الجثمان.

 

وأوضحت المعاينة لجثة الموظف وجود زُرقة كاملة بالجلد، كما يوجد انتفاخ بالعينين واللسان والبطن، وذلك لمرور فترة طويلة علي وفاته.

 

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الأوبرا المصرية دار الأوبرا المصرية موظف بدار الأوبرا المصرية

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