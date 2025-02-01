تحقيقات موسعة بشأن واقعة تخلص موظف بدار الأوبرا من حياته إثر فصله من عمله

صرح مصدر مسئول، بأن أجهزة الأمن تجري تحقيقات موسعة في واقعة تخلص موظف بدار الأوبرا من حياته؛ إثر فصله من عمله.

وأضاف المصدر بأن أجهزة الأمن رصدت تداول واقعة عبر مواقع التواصل الإجتماعى ؛ أقدم موظف بدار الأوبرا، يُدعى هاني عبد القادر، على إلقـاء نفسه في نيل إمبابة بعد فصله من العمل، تاركًا رسالة لظـالمه كُتب فيها: "ستراني في عقوق أبنائك، وفي هجر أصحابك، وفي غـدر من حولك." وذيلها بتوقيعه الخاص دون تفاصيل أخرى.



وأشار المصدر بأن الأجهزة الأمنية تجرى التحقيقات اللازمة والتحريات وسماع أقوال الشهود وأسرة الموظف وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ ما يلزم نحو الواقعة.

تحقيقات موسعة بشأن واقعة تخلص موظف بدار الأوبرا أثر فصله من عمله

وكانت المطربة إيناس عزالدين كشفت عن تخلص موظف يعمل بدار الأوبرا المصرية من حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل.

وكتبت إيناس عزالدين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زميل لينا في الأوبرا رجل على خُلق عمرنا ما شوفنا منه إلا الاحترام مات منتحر، رمى نفسه في النيل بسبب ظلم كبير وقع عليه وخلى الدنيا اتقفلت في وشه وساب الورقة دي.. تفتكروا المأساة وقفت على كده؟".

وأضافت: "لا ده زميله كمان لما بلغه الخبر طب مات حزنًا عليه وعلى طريقة موته، والظلم اللي اتعرضله بس تفتكروا مين الظالمة المقصودة في رسالته؟ ويا ترى هتعرف تعيش وتنام؟ ويا ترى ظالمة كام إنسان غيره؟ فيه كام هاني تاني مظلومين ومقهورين ومتضررين بس لسه ما انتحروش؟".

وتابعت: "طب فيه كام واحد من الظلم والقهر تعب ومرض ولا جاله جلطة ولا عصب سابع ولا سكتة وماحدش عرف بيه؟ تفتكروا هاني وزميله حقهم عند مين، وهل ينفع يروح دمهم هدر ويموتوا والظالم أو الظالمة زي ما ذكر قبل وفاته يكمل عادي؟".

واختتمت: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من جعل العمل بيئة سامة غير صالحة للعمل، فيه كام هاني عبدالقادر في الأوبرا؟".

وطالبت إيناس عزالدين، في منشور آخر، المسئولين في فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وكتبت: "أطالب بفتح تحقيق عاجل في وزارة الثقافة في واقعة انتحار الزميل بدار الأوبرا المصرية هاني عبد القادر، والتي نتجت عن ظلم كبير تعرض له ذكره في ورقة قبل إنهاء حياته، ومعرفة الأسباب ومحاسبة المتسببين حتى لا يكون هناك هاني آخر كل يوم بسبب الظلم.. كلنا هاني عبد القادر".

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