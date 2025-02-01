شاب يتخلص من حياته في ظروف غامضة بالمنيا

أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا في ظروف غامضة في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، في ظروف غامضة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا داخل احدي غرفة منزله في أحدي قري مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، في ظروف غامضة.



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين قيام "ش. ا.ج، 19 سنة، ومقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، بالتخلص من حياته بالانتحار شنقا.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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