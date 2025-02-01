السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

بايرن ميونخ يفوز على هولشتاين كيل 3/4 في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

فاز فريق بايرن ميونخ علي نظيره هولشتاين كيل بنتيجة 4-3 في المباراة التي اقيمت بينهما، على ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

وسجل هدف التقدم لفريق بايرن ميونخ اللاعب جمال موسيالا في الدقيقة 19، وأضاف هاري كين الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 45+3 و46، بينما جاء الهدف الرابع عن طريق جنابري في الدقيقة 54.

وسجل ثلاثية فريق هولشتاين كيل كل من اللاعب، بوراث وسكرزيبسكي هدفين على الترتيب في الدقائق 62 و90+1 و90 +3.  

 

تشكيل بايرن ميونخ ضد هولشتاين كيل في الدوري الألماني   

ويدخل بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: لايمير، أوباميكانو، مين جاى، جيريرو

الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، أوليسيه

الهجوم: موسيالا، كومان، كين.

ترتيب بايرن ميونخ وهولشتاين كيل في الدوري الألماني   

وبتلك النتيجة يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب  الدوري الألماني برصيد 51 نقطة، فيما يحتل هولشتاين كيل المركز 17 برصيد 12 نقطة.

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بايرن ميونخ الدوري الألماني هولشتاين كيل

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