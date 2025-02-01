السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1535 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

رادار المرور،فيتو
رادار المرور،فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور،حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

قرار قضائى بمحاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

السيطرة على حريق محدود فى مستشفى بـ 15 مايو

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن تحرير العديد من المخالفات المرورية من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و1535 مخالفات للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية الحملات المرورية التحدث في الهاتف المحمول الطرق السريعة والصحراوية مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفات شروط التراخيص وزارة الداخلية

مواد متعلقة

قرار قضائى بمحاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

السيطرة على حريق محدود فى مستشفى بـ 15 مايو

رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة

تحقيقات موسعة بشأن واقعة تخلص موظف بدار الأوبرا من حياته إثر فصله من عمله

تحرير 21 ألف قضية تسول واستجداء المارة واستغلال الأطفال بالمحافظات خلال شهر

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الدقهلية

تحرير 46 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

القبض على تشكيل عصابي لسرقة أغطية الصرف الصحي في بني سويف
ads

الأكثر قراءة

بأوامر من ترامب، الجيش الأمريكي ينفذ ضربات في الصومال

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يتقدم على مايوركا 0/1 في الشوط الأول

ترامب يدعو السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

تقلبات جوية وأمطار وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

ميجان ماركل تعتزم تأليف كتاب يتناول حياة ما بعد الطلاق وهاري يصاب بالصدمة

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

حقيقة الفرق في الثرثرة بين الرجال والنساء.. دراسة تكشف

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الفائدة في 7 دول خلال يناير 2025

أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2025 في عمان

1480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر يناير

185 جنيها زيادة في الجرام عيار 21، تحركات أسعار الذهب خلال شهر يناير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر الموالد الصوفية في شهر شعبان بالقاهرة والمحافظات

ما حكم صيام التطوع في شهر شعبان؟ الإفتاء ترد

احتفالا بمولدها.. لمحات من تاريخ السيدة عائشة المعروفة بعائشة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية