نوتنجهام يضرب برايتون بسباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، حقق فريق نوتنجهام فورست فوزا مستحقا على نظيره برايتون بنتيجة 7-0، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سيتي جراوند ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

سجل سباعية نوتنجهام فورست كل من: “كريس وود هاتريك، مورجان جبس وايت، لويس دونك بالخطأ في مرماه، نيكو ويليامز، جوتا سيلفا”.

تشكيل برايتون

تشكيل نوتنجهام

المواجهات السابقة بين الفريقين

شهدت المواجهات العشر الأخيرة بين نوتنجهام فورست وبرايتون تفوقًا نسبيًا لبرايتون، حيث حقق الفوز في خمس مباريات، بينما فاز نوتينجهام فورست في ثلاث مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل وذلك قبل مباراة اليوم والتي انتهت بسباعية لصالح نوتنجهام.

ليفربول ضيفا على بورنموث

وفي نفس الجولة يحتضن ملعب فيتاليتي مباراة بورنموث ضد ليفربول مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث



تنطلق مباراة ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.



كانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ضد بورنموث، على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 40 نقطة في المركز السابع.

ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد فوزه في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون بنتيجة 4/1، في حين أن بورنموث حقق فوزًا عريضًا على نوتينجهام فورست العنيد، في الجولة نفسها، بخمسة أهداف دون رد.

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