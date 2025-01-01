أخطاء تقع فيها النساء خلال الريجيم وتمنع فقدان الوزن

اتباع حمية غذائية أو ريجيم لفقدان الوزن هو قرار تتخذه العديد من النساء بهدف تحسين صحتهن العامة أو الوصول إلى الوزن المثالي.



وبعض النساء على الرغم من اتباعها نظامًا غذائيًّا صارمًا، وتوقفها عن تناول أي أطعمة تزيد الوزن، لكنها تفشل في التخلص من الوزن الزائد.





أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن بعض النساء قد تواجه تحديات وعقبات تمنعهن من تحقيق النتائج المرجوة من النظام الغذائي الذين يتبعوه لإنقاص الوزن، وكثيرًا ما يكون السبب من الأخطاء التي ترتكب أثناء اتباع الريجيم.

اكتشفي الأخطاء التي تمنع إنقاص وزنك

التخلص من الوزن

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، أهم الأخطاء الشائعة التي تقع فيها النساء خلال الريجيم، وكيف يمكن تجنبها لتحقيق أفضل النتائج.



1. توقع نتائج سريعة وغير واقعية

أحد أكثر الأخطاء شيوعًا هو التوقع المبالغ فيه لفقدان الوزن بسرعة كبيرة. تتوقع العديد من النساء خسارة كيلوجرامات عديدة خلال فترة قصيرة، مما يؤدي إلى شعور بالإحباط عند عدم تحقيق ذلك.

فقدان الوزن الصحي يكون بمعدل تدريجي ومستدام، حيث يُوصى بخسارة حوالي نصف كيلوجرام إلى كيلوجرام واحد في الأسبوع.



2. اتباع أنظمة غذائية صارمة وغير متوازنة

تلجأ بعض النساء إلى حميات قاسية تعتمد على تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير أو الامتناع عن تناول مجموعات غذائية معينة مثل الكربوهيدرات أو الدهون. هذه الحميات قد تؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ما يؤثر على الصحة العامة والشعور بالطاقة. بدلًا من ذلك، يجب اتباع نظام غذائي متوازن يشمل جميع العناصر الغذائية بكمية مناسبة.

3. عدم تناول وجبة الإفطار

تعتقد بعض النساء أن تخطي وجبة الإفطار يساعد على تقليل السعرات الحرارية اليومية. لكن الواقع أن تخطي هذه الوجبة قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع خلال اليوم، وبالتالي تناول كميات أكبر من الطعام في الوجبات التالية. وجبة الإفطار تساعد على تحفيز عملية الأيض ومنح الجسم الطاقة اللازمة لبدء اليوم.

4. الإفراط في تناول الأطعمة الصحية

بينما يُشجَّع على تناول الأطعمة الصحية مثل المكسرات، الأفوكادو، والشوفان، إلا أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية المتناولة يوميًا. حتى الأطعمة الصحية تحتوي على سعرات حرارية، لذا يجب تناولها بكميات معتدلة.

5. الإهمال في شرب الماء

قلة شرب الماء هي مشكلة شائعة تؤثر على فعالية الريجيم. الماء يلعب دورًا مهمًّا في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون، كما يساعد في تقليل الشهية. يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًّا لضمان ترطيب الجسم وتحقيق أفضل النتائج في فقدان الوزن.

انقاص الوزن الزائد

6. تناول سعرات حرارية مخفية

قد تستهلك النساء سعرات حرارية مخفية دون وعي من خلال المشروبات مثل العصائر المعلبة، المشروبات الغازية، والقهوة المضاف إليها السكر والكريمة. هذه المشروبات قد تضيف كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي تعيق فقدان الوزن. من الأفضل استبدالها بالماء، الشاي الأخضر، أو القهوة السوداء بدون إضافات.

7. عدم ممارسة الرياضة بانتظام

يعتمد العديد من النساء على الحمية الغذائية فقط لفقدان الوزن دون ممارسة الرياضة. بينما يمكن للحمية أن تساعد في فقدان الوزن، إلا أن التمارين الرياضية تعزز هذه العملية وتساهم في بناء العضلات وتحسين اللياقة البدنية. يُفضل ممارسة تمارين رياضية متنوعة تشمل تمارين القوة والكارديو للحصول على نتائج أفضل.

8. الاعتماد على الموازين فقط لتقييم التقدم

تخطئ بعض النساء بالاعتماد فقط على الموازين لقياس التقدم في فقدان الوزن، مما يسبب الإحباط إذا لم يظهر تغير كبير في الوزن. من المهم مراعاة أن فقدان الدهون لا يعني دائمًا انخفاض الوزن، حيث قد يكتسب الجسم عضلات. يمكن استخدام طرق أخرى لقياس التقدم مثل قياس محيط الجسم أو ملاحظة تغيرات في الملابس.

9. تجاهل أهمية النوم

قلة النوم تؤثر بشكل كبير على عملية فقدان الوزن. الحرمان من النوم يؤدي إلى اختلال في هرمونات الجوع والشبع، مما يزيد الشهية ويُشجع على تناول الطعام غير الصحي. يُوصى بالحصول على 7-8 ساعات من النوم يوميًا لتحفيز عملية فقدان الوزن.

10. التعرض للضغط والتوتر

التوتر والضغط النفسي يمكن أن يؤثران سلبًا على فقدان الوزن، حيث يؤدي التوتر إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، مما يعزز تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن. يُنصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا لتخفيف التوتر.

11. تناول الطعام بدون وعي

الانشغال بالهاتف أو التلفاز أثناء تناول الطعام يجعل النساء أقل وعيًا بكمية الطعام التي يستهلكنها. تناول الطعام بوعي وببطء يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتجنب الإفراط في الأكل.

12. الاستسلام سريعًا

تتخلى بعض النساء عن الريجيم بعد مواجهة عقبات أو نتائج غير مرضية في البداية. فقدان الوزن رحلة تحتاج إلى صبر ومثابرة. من المهم تقبل أن هناك أيامًا قد تكون أصعب من غيرها، وأن التقدم التدريجي أفضل من الاستسلام.

وأخيرًا لفتت الدكتورة هدى، إلى أن فقدان الوزن عملية تتطلب توازنًا بين النظام الغذائي، النشاط البدني، والحالة النفسية.

ولتجنب الأخطاء الشائعة، يجب تبني أسلوب حياة صحي ومستدام بدلًا من اللجوء إلى حلول مؤقتة وقاسية. بالتركيز على التغييرات البسيطة والمستمرة، يمكن تحقيق الأهداف بفعالية ودون الشعور بالإحباط.

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