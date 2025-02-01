حملة تموينية متنوعة بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

الالتزام بالاشتراطات التموينية

للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تنفيذ تكليفات المحافظ

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، شُكلت حملة مكبرة برئاسة مدير عام الرقابة بالشرقية ومفتشي المديرية للمرور على المحال التجارية والمخابز البلدية.

ضبط الدقيق قبل بيعه بالسوق السوداء

وأثناء تفقد الحالة التموينية بدائرة مركز الزقازيق تم ضبط 3 طن دقيق بلدي استخراج 87,5% والمخصص للمخابز البلدية المدعمة قبل بيعهم بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع وتم تحرير محضر برقم 2119 جنح مركز الزقازيق.

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