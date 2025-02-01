السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

حملة تموينية متنوعة بالشرقية

تموين الشرقية:ضبط
تموين الشرقية:ضبط 3طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

تموين الشرقية: ضبط طن ونصف مواد تموينية مدعمة بفاقوس

الالتزام  بالاشتراطات التموينية 

 للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية  ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تنفيذ تكليفات المحافظ 

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، شُكلت حملة مكبرة برئاسة مدير عام الرقابة بالشرقية ومفتشي المديرية للمرور على المحال التجارية والمخابز البلدية.

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ضبط الدقيق قبل بيعه بالسوق السوداء

وأثناء تفقد الحالة التموينية بدائرة مركز الزقازيق تم ضبط 3 طن دقيق بلدي استخراج 87,5% والمخصص للمخابز البلدية المدعمة قبل بيعهم بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع وتم تحرير محضر برقم 2119 جنح مركز الزقازيق.

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