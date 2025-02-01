نشاط مكثف لوحدة تكافؤ الفرص بفاقوس في الشرقية

أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس كثفت نشاطها خلال الأسبوع الماضى حيث قامت بـ تنظيم ثلاث ندوات "تحسين الخصائص السكانية"، وذلك بمركز شباب الزاويه بالوحدة المحلية بكفر شاويش.

وجاءت الندوة الثانية بعنوان الدروس المستفادة من معجزتى الإسراء والمعراج والثالثة بعنوان دروس وعبر من رحلة الإسراء والمعراج.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم معرض لبيع المشغولات والحرف اليدوية كالشنط ومشغولات كروشية وتريكو والمخبوزات بالإضافة إلى الإكسسوارات إستكمالًا للتمكين الاقتصادى للمرأة، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس أمام مسجد العطار بمدينة فاقوس، وبالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل وإدارة الأوقاف والإدارة الصحية بمركز فاقوس.

وشدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

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