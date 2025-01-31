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الخدمة مجانية، الانتهاء من تجهيز 3 مراكز للتأهيل والتخاطب بأسيوط

تجهيز مراكز الشباب
تجهيز مراكز الشباب بأسيوط، فيتو

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بالتوسع في إنشاء مراكز للتأهيل والتخاطب لتقديم الخدمة بالمجان بالمراكز والقرى بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لتوفير خدمات متكاملة لدعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف القدرات الخاصة وبرامج توعوية لأسرهم ولأولياء أمورهم تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم. 

 

إنشاء 4 مراكز للتأهيل والتخاطب بأسيوط 

ولفت محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أصحاب الهمم، وذلك ضمن محاور التنمية الإنسانية التي تستهدف كافة فئات المجتمع تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة تحقيقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الموافقة على إنشاء 4 مراكز للتأهيل والتخاطب داخل المحافظة لتقديم الخدمة بالمجان للعديد من الحالات لتأهيلهم للاندماج داخل المجتمع باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة بأسيوط قد انتهت من تجهيز وإعداد ٣ مراكز للتأهيل والتخاطب والتكامل الحسى بـ (صنبور، أبنوب، بني حسين) وجار الإنتهاء من تجهيز آخر بمركز ديروط وذلك في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا بدعم ADQ القابضة ضمن مبادرة برنامج (جسور الأمل) الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية. 

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محافظ أسيوط يوجه بتركيب كاميرات مراقبة بسور مركز شباب منفلوط (صور)

 

وأضاف محافظ أسيوط  أنه تم تجهيز تلك المراكز بأحدث الأدوات والأجهزة لتصبح مؤهلة لتقديم العديد من الخدمات لأصحاب الهمم والتي تشمل (جلسات التخاطب وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي)، بالإضافة إلى التقييم النفسي وجلسات توعية لأولياء أمور ذوي الهمم من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم بهدف خلق بيئة مستدامة لأصحاب الهمم وذلك من قبل مدربين وأخصائيين متخصصين يتم اختيارهم من قبل لجنة من وزارة الشباب والرياضة.

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