إعادة تشغيل وحدة القسطرة المخية في مستشفى بنها للتأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، إعادة تشغيل عمليات القسطرة المخية بمستشفى بنها للتأمين الصحي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتعزيز سبل العلاج داخل المستشفيات التابعة لها.

استئناف عمليات القسطرة المخية

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن استئناف إجراء عمليات القسطرة المخية، يأتي ضمن خطة الهيئة لدعم الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، وتطوير التدخلات الجراحية الدقيقة وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، بما يلبّي تطلعات المواطنين في الحصول على رعاية صحية متميزة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القسطرة المخية تُعَدُّ من أحدث الوسائل العلاجية المستخدمة في إزالة الجلطات الدماغية، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لفعاليتها في تقليل فترات بقاء المرضى داخل المستشفى، مما يسهم في تحسين معدلات التعافي وتقليل المضاعفات.

ولفت إلى استحداث مجموعة من الخدمات الطبية بالمستشفى، من بينها جراحات الصدر للأطفال، وجراحات الشبكية، ومناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، والقسطرة المخية والقلبية، والأشعة التداخلية والتردد الحراري، وجراحات القلب المفتوح، وذلك لتلبية احتياجات المرضى داخل المحافظة، مما يقلل الحاجة إلى تلقي العلاج خارجها.

من جانبه، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن القسطرة المخية تشبه قسطرة القلب، حيث يتم إدخال القسطرة من فتحة صغيرة في أعلى الفخذ وصولًا إلى المخ، وهو إجراء محدود التدخل يُستخدم بديلًا للجراحات المفتوحة للتعامل مع الشرايين الدماغية.

التعاقد مع فرق طبية متخصصة في مجال المخ والأعصاب

أكد أنه تم التعاقد مع فرق طبية متخصصة في مجال المخ والأعصاب، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية اللازمة لضمان نجاح هذه العمليات، لافتا إلى إجراء أول عملية قسطرة مخية بعد إعادة التشغيل لمريض يبلغ من العمر 72 عامًا، كان يعاني من ضيق بالشريان السباتي وضعف في الجانب الأيسر نتيجة إصابته بسكتة دماغية. وقد تم تنفيذ القسطرة التشخيصية والعلاجية بنجاح لتوسيع الشريان السباتي الأيمن، وذلك ضمن جهود الهيئة للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية عاجلة وفعالة لمرضى التأمين الصحي بالقليوبية.

وأشار الدكتور محمد طاهر، مدير مستشفى بنها النموذجي، إلى أن العملية أُجريت تحت إشراف فريق طبي وتمريضي متخصص وذو كفاءة عالية، بقيادة كل من الدكتور وائل عثمان، أستاذ المخ والأعصاب واستشاري القسطرة المخية بجامعة الأزهر.

الدكتور محمد شيح، مدير وحدة القسطرة.

الدكتور صلاح عبد الرازق، استشاري التخدير.

فريق التمريض: فاطمة فتحي، رشا أحمد.

فريق فنيي الأشعة: محمود خالد، أحمد مغاوري، أحمد النجار.

جاهزية المستشفى لإجراء هذه العمليات الدقيقة

وأكد الدكتور محمد طاهر جاهزية المستشفى لإجراء هذه العمليات الدقيقة، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى داخل محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، بما يسهم في تقليل قوائم الانتظار وتسريع حصول المرضى على الرعاية اللازمة.



يُذكر أن مستشفى بنها للتأمين الصحي يعمل بطاقة 309 أسِرّة، ويضم عددًا من التخصصات الطبية، من بينها:

جراحة القلب والصدر

جراحة العظام

الجراحة العامة

المخ والأعصاب

الأورام

الأوعية الدموية

الأنف والأذن والحنجرة

المسالك البولية

طب وجراحة العيون

القساطر المخية والقلبية

مناظير الجهاز الهضمي

العلاج الطبيعي

طب النساء والتوليد

الرعايات المركزة

وحدات الغسيل الكلوي والحضّانات



وتواصل المستشفى تقديم خدماتها الطبية لمختلف الفئات، حيث استقبل قسم الطوارئ خلال عام 2024 أكثر من 57 ألف مريض، وأجرى 18 ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى 12 ألف جلسة غسيل كلوي و11,500 جلسة علاج كيماوي.

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