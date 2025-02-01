الحزن يخيم على موظفى الأوبرا بعد إقدام زميلهم على التخلص من حياته

حالة من الحزن سيطرت على العاملين بدار الأوبرا، عقب وفاة هاني عبد القادر موظف دار الأوبرا – الموظف بإدارة المراسم – عندما أقبل على إنهاء حياته قفزا في نهر النيل بمنطقة إمبابة في الجيزة يوم الخميس الماضي.

من جانبهم أشاد العاملين بدار الأوبرا الذي تواصلت فيتو معهم، بسيرة الموظف الراحل وحسن أخلاقه طوال سنوات عمله داخل الأوبرا ولم يبدر منه أي أمر تجاه أحدا.

وقال وليد عباس أحد موظف الأوبرا في تصريحات لـ فيتو إن الجميع فوجيء بخبر وفاة “هاني عبدالقادر” الموظف بإدارة المراسم والبروتوكول بدار الأوبرا.

وأضاف:" هاني عبدالقادر موظف ذو خلق وأدب ولم يكن له أى سابقة خلال فترة عمله. تعاملت معه أكثر من مرة، وكان محافظ في حديثه مع الجميع، والكل يشهد له بأدبه واحترامه".

وقال وليد عباس: " هاني كان في سن الأربعينيات، وبداية عمله في الأوبرا كان في الأمن والتحق بعد ذلك بإدارة المراسم والبروتوكول بدار الأوبرا، وخلال السنوات الماضية كان الجميع يحبه".

وقالت منى معتمد إحدى موظفات الشئون الإدارية بدار الأوبرا إن الجميع يشهد لـ هانى عبدالقادر بحسن خلقه، وهو الأن بين يدي الله وهو أعلم بحالة.

وأضافت أن طوال فترة عمله لم يصدر منه اى تصرف غير لائق.

الحزن يسيطر على الأوبرا المصرية

في الإطار ذاته..تصدر الحزن تدوينات الموظفين والعاملين بالأوبرا، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد انتحار زميلهم البالغ من العمر 50 عاما.

وقالت الفنانة إيناس عز الدين:" زميل لينا في الأوبرا رجل على خُلق عمرنا ما شوفنا منه إلا الإحترام.. مات منتحر.. رمى نفسه في النيل بسبب ظلم كبير وقع عليه وخلى الدنيا إتقفلت في وشه وساب الورقة دي.. تفتكروا المأساة وقفت على كده ؟.. لأ ده زميله كمان لما بلغه الخبر طب مات حزنًا عليه وعلى طريقة موته والظلم اللي إتعرضله.. بس تفتكروا مين الظالمة المقصودة في رسالته ؟

و يا ترى هتعرف تعيش وتنام ؟ ويا ترى ظالمة كام إنسان غيره ؟

فيه كام هاني تاني مظلومين ومقهورين ومتضررين بس لسه ما إنتحروش ؟

طب فيه كام واحد من الظلم والقهر تعب ومرض ولا جاله جلطة ولا عصب سابع ولا سكتة وماحدش عرف بيه ؟

تفتكروا هاني وزميله حقهم عند مين وهل ينفع يروح دمهم هدر ويموتوا والظالم أو الظالمة زي ما ذكر قبل وفاته يكمل عادي ؟

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من جعل العمل بيئة سامة غير صالحة للعمل

فيه كام هاني عبد القادر في الأوبرا ؟





كما قال نادى الكيلاني عبر جروب شباب دار الأوبرا المصرية : "هام جدًا .السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا.. يا جماعه كدة احنا تقريبا هنضيع حق الراجل المحترم المرحوم هانى. اللى بيقول كلام وبيسرب كلام غير حقيقي لوسائل الإعلام هيتسبب فى ضرر للمرحوم مش منفعة له، مين قال انه تم فصل المرحوم ومين معه ما يثبت انه تم فصلة مفيش اى سبب للفصل نهائى بل هو بالفعل على قائمة موظفي الاوبرا وهو كان الموظف المثالي الذى يحتذى به في الأخلاق والقيم الإنسانية.المرحوم على قائمة موظفي الأوبرا حتى وفاته، وان شاء الله تعالى يصرف لاسرته جميع مستحقاته. "

وأشار الكيلانى الى أن الرسالة المكتوبة بخط اليد هي ليست بخط المرحوم، وأنما هناك من نشرها قائلا:" على حد علمى هذه الرسالة ليس لها علاقه تماما بالمرحوم هانى الرسالة ده أول من نشرها هو المهندس سامى الدسوقي وكانت بمثابة جبر الخواطر للمرحوم، وتعريف للظالم برد الظلم له على مر الزمان، ياريت نعرف احنا كده قانونيًا بنعمل ايه.. بنضيع حق المرحوم وحق اولادة بالمشاهرة غير الصحيحة، رحمة الله عليك اخى وصديقي الغالي ".

رسالة من المتوفي قبل إنهاء حياته

وقبل وفاته، ترك الموظف "هاني عبد القادر" الذي كان يبلغ من العمر 50 عامًا، رسالة مؤثرة تعبر عن معاناته طوال حياته، كتب فيها كلمات صادمة بعنونها "رسالة من مظلوم إلى ظالمه".

في الرسالة، قال: "ستراني في عقوق أبنائك، وفي هجر أصحابك، وفي غدر من حولك، وستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق، وستراني في مرضك وضعفك وفشلك، والله العظيم أسألك بأنك ستراني".





تحقيقات النيابة في حادث إنهاء موظف حياته

وأجرت نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في الحادث، وأفادت التحقيقات بأن الموظف أنهي حياته قفزا في مياه نهر النيل لمروره بأزمة نفسية بعد فصله من العمل بمنطقة إمبابة.

وتبين أن الموظف أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله من العمل، وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، كما أمرت باستدعاء شقيقه لسماع أقواله.

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