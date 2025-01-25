السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

3 أفلام روائية وتسجيلية في نادي سينما أوبرا دمنهور

أوبرا دمنهور
أوبرا دمنهور

 تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فيلمين روائيين قصيرين، وذلك ضمن نشاطها الثقافي والفكري، في نادى سينما أوبرا دمنهور، بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

 

وتعرض الأفلام فى تمام السابعة مساء غدا الإثنين 27 يناير على مسرح أوبرا دمنهور، ويعقبها ندوة للمناقشة تستضيف مخرجي الأفلام ويديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

 

وجاءت أسماء الأفلام التي تعرض في نادي سينما أوبرا دمنهور كالآتي:

 فيلم “جودى” من إخراج هاني قاسم، الذي تدور أحداث فيلم جودي حول حياة فتاة بعد انفصال أبويها وما يترتب عليه من خلافات متعلقة برؤية الأبناء.

 

فيلم قلوب صغيرة

وآخر تسجيلي باسم “قلوب صغيرة” من إخراج مروة الشرقاوي، تعتمد أحداثه على تأملات شعرية فى تساؤلات وأفكار طفل صغير عن حرب غزة ومصير من هم فى مثل عمره، وحياتهم وسط الدمار.

 

فيلم 1/2 فيتو

وفيلم “1/2 فيتو” من إخراج مصطفى حجاج الذي يتناول قضية حقوق المرأة فى المجتمع، وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الأوبرا المصرية أوبرا دمنهور لمياء زايد اخبار الفن

مواد متعلقة

نقابة المهن الموسيقية تنعي زوج لمياء زايد رئيس دار الأوبرا

تشييع جثمان زوج الدكتورة لمياء زايد عقب صلاة المغرب من مسجد الحصري بأكتوبر

ads

الأكثر قراءة

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

قفزة كبيرة، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت وهذا موقف البلدي

عيد الشرطة، السيسي: يقظة الجيش والشرطة ووعى المواطنين درعنا الحصين ضد التطرف

ارتفاع البلدي 3 جنيهات، أسعار الفراخ صباح اليوم السبت

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 25 يناير 2025

النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل بالركاب رسميا في هذا الموعد

البصل يبدأ من 7 جنيهات، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

منوعات

المزيد

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، مخطط سري لميلانيا ترامب بمساعدة بيزوس

بعد الشقوق الإثيوبية، تحذير من انفصال وتفكيك إفريقيا وظهور محيط جديد وقارة نوبية

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

براتب 9000 درهم.. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم على وظائف الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خلط الحق بالباطل، تفسير الشعراوي للآية 71 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير رؤية أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية